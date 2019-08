В Светлане Медведевой дипломаты США видят политически значимую фигуру

Средства массовой информации во всем мире продолжают обсуждать материалы, обнародованные скандально известным сайтом WikiLeaks, в которых содержится переписка Госдепартамента с посольствами США за рубежом.

Из сенсационной дипломатической переписки, размещенной на сайтах нескольких ведущих мировых изданий - Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, The New York Times, El Pais - стало известно, что дипломаты обсуждали не только лидеров других государств, но также членов их семей.

Как пишет newsru.com со ссылкой на Spiegel Online, в одной из телеграмм, направленной в госдепартамент посольством США в Москве, речь, в частности, шла о жене главы Российского государства Дмитрия Медведева Светлане Медведевой. По словам дипломатов, первая леди России "создает напряженные отношения между лагерями и остается предметом активных сплетен". По данным источника, Светлана Медведева якобы уже составила список чиновников, которым уготованы сложности в карьере по той причине, что они не лояльны к Медведеву.

"Аргументы.ру" уже писали, что американцы считают премьер-министра Владимира Путина — "альфа-самцом", а президента РФ Дмитрия Медведева называют "бледным и нерешительным".

Кроме того, дипломаты в своих донесениях в Госдеп говорили о Медведеве как о политическим заложнике Путина, президент описывался как "Робин по отношению к Бэтмену-Путину". Персонажи взяты из известного фильма "Бэтмен и Робин".

Официально в Кремле обнародованные документы пока никак не комментируют. Осведомленный источник, имеющий отношение к дипломатической службе, заявил в понедельник ИТАР-ТАСС, что в Москве с сожалением и без злорадства восприняли скандальную публикацию. Как отметил источник, публикация компромата - "это прискорбно, и американские коллеги оказались в сложном положении".