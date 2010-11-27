МИД РФ призвал Китай не допустить обострения ситуации на Корейском полуострове

Сегодня состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД КНР Ян Цзечи, в котором Сергей Лавров призвал Китай не допустить обострения ситуации на Корейском полуострове.

Как передает РБК, в ходе беседы обсуждалась обстановка на Корейском полуострове, подчеркивалась необходимость не допустить дальнейшего обострения ситуации и работать в пользу создания условий для смягчения напряженности в отношениях между двумя корейскими сторонами, а также для возобновления шестисторонних переговоров.

Напомним, что накануне Сергей Лавров оценил ситуацию на Корейском полуострове как напряженную. По его словам, Россия, как и прежде, призывает к сдержанности и укреплению стабильности на Корейском полуострове - как за счет развития двусторонних связей между КНДР и Южной Кореей, так и за счет укрепления региональных блоков.