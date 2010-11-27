Нургалиев потребовал от подчиненных проанализировать информацию об ОПГ

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев потребовал от подчиненных проанализировать информацию об организованных преступных группировках и активизировать борьбу с чиновниками-коррупционерами.

"В ходе совещания Рашид Нургалиев потребовал от всех руководителей территориальных органов внутренних дел дополнительно проанализировать всю имеющуюся информацию на действующие в регионах организованные преступные формирования с точки зрения возможности принятия по оперативным делам процессуальных решений, а также активизировать работу по выявлению и документированию коррупционной составляющей в действиях должностных лиц", - цитирует ИТАР-ТАСС сообощение пресс-службы МВД РФ.

Как стало известно, "будут пересмотрены материалы прекращенных и приостановленных уголовных дел данной категории на предмет обоснованности ранее принятых решений и наличия новых обстоятельств".