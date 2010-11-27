Уволен глава управы Нагорного района Москвы

Главу управы Нагорного района Москвы Александра Погребного уволили за сокрытие сведений о занятии предпринимательской деятельностью при заключении служебного контракта.

По данным lenta.ru, Погребной занимался бизнесом и умолчал об этом при поступлении на госслужбу, при этом по закону "О государственной гражданской службе" чиновник не имеет права участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, а также заниматься предпринимательской деятельностью.