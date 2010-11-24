Москва не доверяет готовности президента Грузии Михаила Саакашвили начать переговоры с Россией "без каких-либо предварительных условий, на любом уровне и в любом месте.

Напомним, накануне президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на заседании Европарламента, что Грузия больше не будет воевать за Абхазию и Южную Осетию для восстановления своей территориальной целостности.

"С нынешним руководством Грузии нам говорить не о чем", - сказал "Интерфаксу" во вторник источник в МИД РФ. Он добавил, что никаких официальных инициатив из Тбилиси в Москву не поступало.

У России есть основания не доверять словам Саакашвили, поскольку похожие заявления он делал на протяжении всех лет, что занимает высший пост в своей стране.

"Аргументы.ру" писали ранее, что все контакты на межгосударственном уровне были прерваны после вторжения грузинской армии в Южную Осетию в августе 2008 года.