МИД РФ: "С нынешним руководством Грузии говорить не о чем"
24 ноября 2010, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]
Москва не доверяет готовности президента Грузии Михаила Саакашвили начать переговоры с Россией "без каких-либо предварительных условий, на любом уровне и в любом месте.
Напомним, накануне президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на заседании Европарламента, что Грузия больше не будет воевать за Абхазию и Южную Осетию для восстановления своей территориальной целостности.
"С нынешним руководством Грузии нам говорить не о чем", - сказал "Интерфаксу" во вторник источник в МИД РФ. Он добавил, что никаких официальных инициатив из Тбилиси в Москву не поступало.
У России есть основания не доверять словам Саакашвили, поскольку похожие заявления он делал на протяжении всех лет, что занимает высший пост в своей стране.
"Аргументы.ру" писали ранее, что все контакты на межгосударственном уровне были прерваны после вторжения грузинской армии в Южную Осетию в августе 2008 года.