Причины неожиданного миролюбия Саакашвили - давление избирателей и экономика

Грузинские эксперты полагают, что президент Грузии Михаил Саакашвили начал выражать неожиданное миролюбие под давлением избирателей и экономики, чтобы получить гарантии безопасности от Москвы.

"Аргументы.ру" сообщали 23 ноября: Михаил Саакашвили заявил на заседании Европарламента, что Грузия больше не будет воевать за Абхазию и Южную Осетию для восстановления своей территориальной целостности.

По данным американской организации "Международный республиканский институт" (IRI), которой в Грузии доверяют, за возобновление отношений с Россией высказались 78% опрошенных грузин. "Сформировался четкий запрос общества на нормальные отношения с Россией. Власть не может этого не видеть. Заигрывания Саакашвили с Россией - это попытка задобрить грузинский электорат", - рассказал газете "Коммерсант" один из лидеров оппозиции, экс-посол в РФ Эроси Кицмаришвили.

Эксперт Александр Рондели считает, что Михаил Саакашвили протягивает руку России не для того, чтобы задобрить электорат, а для того, чтобы получить гарантии безопасности от Москвы, необходимые для развития экономики Грузии. Эксперт напоминает, что после войны в Южной Осетии приток инвестиций в Грузию существенно сократился и сегодня он составляет всего 1 миллиард долларов, то есть вдвое меньше, чем было в 2008 году. "Отношения с Россией надо восстанавливать хотя бы потому, что это огромная страна, которая граничит с нами, и сегодня для нас это опасный сосед. Нам нужны стабильные отношения, потому что от этого зависит благополучие нашего бизнеса и приток инвестиций", - убежден Александр Рондели.

Ректор Дипломатической академии Грузии Иосиф Цинцадзе уверен, "президент продемонстрировал открытость и мирные намерения, что вызвало поддержку Запада, и теперь Медведеву будет сложно отказаться от начала переговоров".

Грузинские эксперты расценили заявление Михаила Саакашвили как "умный поступок".