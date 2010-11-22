Собянин поручил Ресину строительство типовых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил своему первому заместителю Владимиру Ресину возглавить штаб "по интенсивному развертыванию строительства столичного метрополитена" по типовым проектам.

"Аргументы.ру" сообщали, что мэр столицы Сергей Собянин рассказал 22 ноября о своем видении проектирования метро. По его словам, если перейти к серийному типовому строительству станций московского метро, то цены должны быть ниже минимум на 20%.

Напомним, ранее Собянин также поручил Ресину возглавить штаб по решению вопросов, связанных с проектом "Москва-Сити".

Сергей Собянин пообещал стабильное финансирования строительства метро. "Я вам гарантирую, финансирование будет. Дело за вами, засучивайте рукава – и вперед. Но при этом я предупреждаю, что никаких завышенных расценок в сметной стоимости и разгильдяйства", – цитирует РИА Новости Собянина.