Президент России: Обстановка в СКФО практически не улучшилась (ВИДЕО)

Президент России Дмитрий Медведев в Ессентуках на совещании о комплексных мерах по обеспечению стабильности в СКФО констатирует, что оперативная обстановка в СКФО за последнее время практически не изменилась.

Дмитрий Медведев заявил: "Надо откровенно признать, что оперативная обстановка в СКФО практически не улучшилась".

Глава ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, в свою очередь, что с начала текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа было уничтожено 332 члена бандформирований, передает "Интерфакс".

Напомним, не так давно глава государства заявил, что готов отправить в отставку руководителей тех республик Северного Кавказа, которые не могут навести порядок в правоохранительной сфере: "Если кто-то не может, он не должен работать, и я приму соответствующие решения".