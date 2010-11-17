России необходима единая стратегия развития транспорта - Глава СФ

Председатель Совета Федерации, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о том, что недостатки российской транспортной инфраструктуры становятся все более существенным ограничителем экономического роста и порождают социальную напряженность.

Спикер СФ отмечает: "Удручающее качество автодорог, узость транспортных коридоров, постоянно создающая заторы, дороговизна проезда из отдаленных районов страны, что еще больше усугубляет эту отдаленность, совершенно недостаточная транспортная связность даже соседних регионов, создающая колоссальные нагрузки на федеральные магистрали, которые сходятся к столице…".

"Как всегда, в Москве эти проблемы проявились раньше всего и воспринимаются острее всего. Не случайно именно развязкой многочисленных транспортных узлов занялся в первую очередь новый московский мэр Сергей Собянин. Полагаю, что транспортная проблема должна выйти на первый план и для всей страны", - подчеркнул лидер "Справедливой России".

Сергей Миронов считает: "Позитивные изменения, безусловно, происходят. Но вызывают тревогу темпы этих изменений, которые явно отстают от потребностей экономического развития, от возрастающих требований граждан к условиям, доступности и безопасности транспортного обслуживания.

Как воздух необходима единая стратегия развития российского транспорта, во взаимосвязи всех его видов. Стратегия, направленная на укрепление единства страны, на ликвидацию "медвежьих углов", на использование транзитных преимуществ России в континентальном масштабе. В конечном счете, на повышение уровня жизни граждан и укрепление их безопасности. Все это вполне тянет на новый национальный проект, тем более что без реализации такого проекта под вопрос могут быть поставлены и все другие".