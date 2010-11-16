Кремль выразил критику в адрес Александра Бастрыкина

Кремль выразил критику в адрес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина за предложение, сделанное и.о. руководителя СКП РФ депутату Госдумы Александру Хинштейну.

По мнению Александра Бастрыкина, Хинштейн мог бы стать его заместителем, курирующим Северный Кавказ. Однако, источник в Кремле напомнил о том, что подобные кадровые решения – это прерогатива президента страны.

Реакции самого Александра Бастрыкина пока не последовало.