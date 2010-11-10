Мэр Москвы назначил нового главу департамента по охране окружающей среды

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, вместо освобожденного от должности Леонида Бочина.

Как стало известно, Леонид Бочин написал заявление об увольнение с гражданской службы по собственному желанию и мэр столицы Сергей Собянин его подписал.

Антон Кульбачевский ранее возглавлял департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу России.