Мэр Москвы назначил нового главу департамента по охране окружающей среды
10 ноября 2010, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил нового главу департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, вместо освобожденного от должности Леонида Бочина.
Как стало известно, Леонид Бочин написал заявление об увольнение с гражданской службы по собственному желанию и мэр столицы Сергей Собянин его подписал.
Антон Кульбачевский ранее возглавлял департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу России.