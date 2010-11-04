Британский премьер объявил о создании «Кремниевой долины» в Лондоне

Британский премьер Дэвид Кэмерон объявил о создании в Лондоне аналога калифорнийской Кремниевой долины. Подобный инновационный город уже строят в России, в подмосковном Сколкове.

По замыслу Кэмерона, лондонский центр высоких технологий будет привлекать со всего мира ученых и предпринимателей, которые будут заниматься там воплощением своих идей. По его мнению, лондонский аналог Кремниевой долины должен стать конкурентом своего американского прототипа.