России не нужны советы Японии по поводу Курил - Глава МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил позицию России по поводу принадлежности Курильских островов и заявил, что президент России ни с кем не советуется, когда выбирает регион РФ для своей поездки.

Сергей Лавров, комментируя заявления министра иностранных дел Японии Сейдзи Маэхара о том, что Курилы являются японской территорией, сказал: «Никаких советов на эту тему нам давать не нужно».

«И если подробнейшие разъяснения данные президентом РФ, мной, другими представителями российского руководства непонятны, то я просто рекомендую их еще раз прочитать. В них все сказано – это наша земля», – цитирует РИА Новости главу МИДа.