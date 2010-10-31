ФСКН РФ непонятна реакция президента Афганистана на спецоперацию РФ и США

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков недоумевает по поводу реакции Хамида Карзая относительно проведенной недавно международной антинаркотической операции на территории этой страны.

"Афганские власти были проинформированы об операции, подразделения этой страны принимали участие в операции, и в этой связи не очень понятно, почему такая реакция", - заявил в воскресенье журналистам источник в ведомстве.

Ранее президент Афганистана Хамид Карзай раскритиковал российско-американскую антинаркотическую спецоперацию, в рамках которой были ликвидированы несколько крупных лабораторий по производству наркотиков, и сказал, что расценивает данную операцию как нарушение суверенитета страны. При этом глава государства отметил, что стремится улучшить отношения Кабула и Москвы.