Рособоронэкспорт: Россия не поставляет МиГ-31 в Сирию

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин во время работы военно-морского салона Euronaval-2010 в Ле-Бурже заявил, что Россия не поставляет тяжелые истребители-перехватчики МиГ-31 в Сирию.

Ранее некоторые российские и иностранные СМИ сообщали о подписании в 2007 году между РФ и Сирией контракта на поставку в эту страну шести самолетов МиГ-31.

"Существование контракта на поставку в Сирию самолетов МиГ-31 является журналистской "уткой". "Рособоронэкспорт" не имеет такого контракта, и переговоры по этому вопросу не ведутся", - цитирует РИА Новости Исайкина.



