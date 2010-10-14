Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает в Москву с официальным визитом
14 октября 2010, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибывает в Москву с официальным визитом и уже вечером встретится с президентом России Дмитрием Медведевым.
15 октября пройдут основные переговоры, которые касаются реализации масштабных совместных проектов в энергетике и финансовой сфере.
Представители Кремля говорят, что для России Венесуэла один из ключевых партнеров в латиноамериканском регионе.
Напомним, Уго Чавес уже 8 раз посещал Россию, в прошлом году он объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии.