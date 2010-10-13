Митрофанов: Сергею Миронову удастся сохранить свой пост

Алексей Митрофанов, комментируя слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что смена спикера Совета Федерации послужит «значительному оздоровлению демократии» считает, что Сергею Миронову удастся сохранить свой пост.

Об этом политик заявил в эфире радиостанции «Русская служба новостей»: «Миронов останется. С 2001-го года все пытаются отправить его в отставку, а он сидит на этом посту уже девять лет – это больше, чем Строев, Шумейко и все остальные».

«По уровню политической выживаемости Миронов – один из самых ярких людей. Я говорю об этом в позитивном смысле, потому что политическая передовая – это же бой: всегда вас оскорбляют, всегда говорят всякие гадости – и выживать здесь тяжело», - заявил Алексей Митрофанов. «В этом смысле Миронова снимали с 2001-го года, только никак снять не могут», - добавил политик.