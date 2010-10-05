"Лужковская Мосгордума" поставлена на грань роспуска

5 октября в Мосгорсуд поступило заявление от политической партии "Справедливая Россия". Заявление касается отмены результатов выборов в Мосгордуму 5-го созыва и признания результатов выборов депутатов МГД (Мосгордумы) 5-го созыва по городскому избирательному округу недействительными.

В качестве доказательства в суд представлены факты использования должностных или служебных положений московского экс-мэра Лужкова, а также многочисленные факты подкупа, которые не позволили выявить действительную волю избирателей.

В целях обеспечения своевременного рассмотрения иска, озвучена просьба истребовать в Московской городской избирательной комиссии копии итогового финотчета о размере избирательного фонда, источниках его формирования и всех расходах, произведенных из данного фонда.

Исковое заявление подписано председателем совета регионального отделения партии "Справедливая Россия " в городе Москве Николаем Левичевым.







































































