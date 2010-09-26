МИД РФ: Россия готова снизить выбросы парниковых газов на 25% от уровня 1990-х

В МИД РФ по итогам министерской встречи, состоявшейся "на полях" 65-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке, сообщили: РФ готова значительно снизить выбросы парниковых газов к 2020 году, на 40% повысить энергоэффективность экономики.

Встреча была посвящена проблемам изменения климата и подготовке к Международной климатической конференции в Мексике, которая пройдет с 29 ноября по 10 декабря 2010 года.

"На заседании акцентирована необходимость мобилизации международного финансирования усилий развивающихся стран по адаптации и смягчению последствий изменения климата, в частности, достижения реального прогресса в отношении запуска механизма ускоренного финансирования на период 2010-2012 гг. в соответствии с Копенгагенским соглашением", - цитирует ИТАР-ТАСС российское внешнеполитическое ведомство.



