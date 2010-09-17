Нужно кардинально менять информационную политику в отношении Кавказа (ВИДЕО)

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, вице-премьер Александр Хлопонин заявил о необходимости кардинальной смены информационной политики в отношении Кавказа.

В интервью "России 24" в кулуарах форума в Сочи полпред в СКФО сказал: "Надо кардинально поменять информационную политику в отношении Кавказа. К сожалению, если вы посмотрите новостийные ленты, события, которые сегодня показывают на Кавказе, то, конечно, это горячие новости. Мы с утра до вечера показываем, что убили, застрелили…".

"Я ни в коем случае не призываю затирать эти новости, не показывать, но, поверьте, на Кавказе сегодня гораздо больше других интересных событий – в области культуры, моложенной политики, в области развития образования, в области развития спортивных мероприятий – которые можно было бы сегодня показывать", - подчеркнул Александр Хлопонин.

По словам Хлопонина, на базе ВГТРК планируется развернуть на региональном уровне региональную сетку, которая могла бы в рамках округа давать соответствующую качественную информацию: "В дальнейшем по контенту будем подходить к формированию такого же канала, как сегодня есть по Татарстану".