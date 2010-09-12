Саудовский дипломат попросил политического убежища у США

Саудовский дипломат попросил властей США предоставить ему политическое убежище, опасаясь преследований в своей стране за гомосексуализм и дружбу с женщиной еврейской национальности.

Али Ахмад Ассери, первый секретарь при консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, заявил, что начальство, узнав о его сексуальной ориентации, отказалось продлить его дипломатической паспорт и его уволили со службы. "Моя жизнь в опасности, и если я вернусь в Саудовскую Аравию, меня убьют среди бела дня", - цитирует РИА Новости дипломата.

При этом ранее Ассери отправил на один из интернет-сайтов страны письмо, критикующее "отсталость" Саудовской Аравии и ее "воинственных имамов", извративших суть ислама, который, по его мнению, является толерантной религией.

Али Ахмад Ассери также обещал, что раскроет некоторые пикантные подробности из жизни саудовской королевской семьи, члены которой в настоящий момент проживают в США.