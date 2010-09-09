Премьер на встрече с главой Союза муфтиев: Теракт не посеет вражду в России

Премьер-министр на встрече с главой Союза муфтиев Равилем Гайнутдином заявил, что рассчитывает на то, что мусульмане внесут решающий вклад в борьбу с терроризмом.

Владимир Путин заявил: "Преступления, подобные тому, что совершено сегодня на Северном Кавказе, нацелено на то, чтобы посеять вражду между нашими гражданами. Мы не имеем права этого допустить. Мы очень рассчитываем на то, чтобы мусульманское население России внесет в эту борьбу решающий вклад. Я знаю, как мусульмане относятся к таким экстремистам. Мы ощущаем их поддержку, особенно в Северокавказском регионе, и благодарны за нее. Рассчитываю, что вместе мы преодолеем все эти трудности".

Глава правительства подчеркнул, что теракт в центре Владикавказа был совершен в священный для мусульман день - праздник Ураза Байрам, традиционно ассоциирующийся с миром и согласием. Путин отметил: "Безусловно, те, кто это делают, - это люди без души, без сердца. У них, в прямом смысле слова, нет ничего святого. Наш общий долг - бороться с этими преступлениями, с этими преступниками".