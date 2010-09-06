США меняют главу Стратегического командования вооруженных сил страны
6 сентября 2010, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]
США меняют главу Стратегического командования вооруженных сил страны - генерал Кевин Чилтон покидает свой пост после 34 лет действительной военной службы.
Президент США Барак Обама принял решение назначить генерала Роберта Кейлера новым главой СТРАТКОМ, штаб-квартира которого находится на базе Оффут в штате Небраска.
Роберт Кейлер в настоящее время является главой Космического командования военно-воздушных сил США. Теперь кандидатура Кейлера должна быть утверждена сенатом Конгресса США.
Как отметила пресс-служба СТРАТКОМ, точные сроки выхода Чилтона в отставку и передачи полномочий Кейлеру пока не определены, передает ИТАР-ТАСС.