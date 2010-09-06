США меняют главу Стратегического командования вооруженных сил страны - генерал Кевин Чилтон покидает свой пост после 34 лет действительной военной службы.

Президент США Барак Обама принял решение назначить генерала Роберта Кейлера новым главой СТРАТКОМ, штаб-квартира которого находится на базе Оффут в штате Небраска.

Роберт Кейлер в настоящее время является главой Космического командования военно-воздушных сил США. Теперь кандидатура Кейлера должна быть утверждена сенатом Конгресса США.

Как отметила пресс-служба СТРАТКОМ, точные сроки выхода Чилтона в отставку и передачи полномочий Кейлеру пока не определены, передает ИТАР-ТАСС.