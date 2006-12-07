Власть испытывают на прочность

Нам стало известно, что Лондон занял в ней очень жесткую позицию. Представители властей Великобритании утверждают в неофициальных разговорах, что «это не последняя разборка русских на их территории».

Говорят, что 18-19 декабря в Лондоне будет опубликован доклад специальной комиссии, которая обнародует первые выводы следствия. По стечению обстоятельств это произойдет накануне Дня чекиста - 20 декабря.

Мнение наших аналитиков по «лондонской загадке» неоднозначно. Но большинство сходится в том, что по чьей-то воле трагические обстоятельства сплетаются в большой и запутанный клубок, который в перспективе мог бы повлиять на внутреннюю политику в России. Логика такова. Наш президент вот уже больше шести лет выстраивает равные и партнерские отношения с Западом. По всем признакам ему далеко не безразлично, как будут судить о России после его правления. Поэтому главная задача для него - конституционная передача власти, без катастроф и потрясений.

Но очевидно и другое. Есть силы, часть из которых либо бежала из страны, либо изолирована от общества, но хотят вернуться во власть, причем «на белом коне». Эти люди, собственно, и не скрывают своих намерений. По их замыслам, помешать президенту сохранить в стране стабильность можно, лишь перессорив между собой российскую политическую и финансовую элиты.

Похоже, мы и наблюдаем попытку разжечь этот «костер». После отравления Лит­виненко логика английских властей, да и большинства комментариев на Западе такова. Убит бывший спецслужбист. Главные подозреваемые - тоже из спецслужб, например г-н Луговой. Значит, за скандалом, по планам организаторов этой политической диверсии, якобы стоит ФСБ. Реакция президента просчитывается так - наказать «виновных» вплоть до ре­организации некоторых силовых ведомств. А это уже стресс для самих ведомств.

Следующий шаг, который тоже просчитывается, но уже со стороны властей Великобритании, а возможно, и всего Евросоюза - ограничения на въезд так называемых олигархов из России и просто очень богатых людей. Особенно тех, кто обзавелся на Западе крупной собственностью. Эта возможная реакция уже озвучивалась в неофициальных беседах. За ней стоит желание избавить свои страны от возможных олигархических разборок на своих территориях.

Если сольются воедино все эти факторы, цель организаторов будет достигнута. Российские политические и финансовые элиты начнут смотреть друг на друга с подозрением. А накануне выборов это очень опасно. Вот только понимают ли это в Европе и США?

Нарушить политическую стабильность государства в интересах сбежавших из России людей с сомнительной репутацией - занятие бесперспективное. Да и управлять нашей страной нашептыванием в уши «царю» им больше не удастся. Власть обрела силу и уверенность.