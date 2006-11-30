НАТО и СНГ оттянули свой конец

Сначала о НАТО. Разговоры о срочном приеме в ряды альянса Грузии и Украины отошли на второй план. Главная боль - Афганистан. По нашим сведениям, около трех месяцев назад в пакистанском Пешаваре прошла встреча руководителей афганских талибов с участием бен Ладена об изменении тактики ведения войны.

Талибы решили оставить в покое президента страны Карзая и его «армию». Главная цель отныне - войска НАТО и в первую очередь американцы, которые должны уйти из Афгана с максимальными потерями. С англичанами же у талибов, как говорят, «подписано» негласное соглашение о том, что они друг друга не трогают.

Тем не менее с октября в Афганистане началось избиение натовцев. А к апрелю будет предпринята попытка захвата крупных городов, в первую очередь Кабула.

Талибы начали получать много оружия, в том числе ракет «Стингер» и ПЗРК. Специалисты считают, что оружие идет через Пакистан из Таджикистана и Грузии через посредников-индусов.

В Афганистане на сегодня базируется 30 тысяч солдат НАТО. Вашингтон считает, что нужно срочно добавить еще 20 тысяч. Кому ехать под пули? Эстонцам, полякам или немцам? Вот бы где пригодилось украинское и грузинское «пушечное мясо». Но Киев и Тбилиси, похоже, это поняли и не спешат.

Между тем бегство из Афганистана станет для НАТО «первым гвоздем в крышку гроба». Эту организацию перестанут бояться и уважать. И прежде всего в странах и регионах, подверженных влиянию терроризма. Поубавится чувст­ва уве­ренности и у жителей Западной Европы. И есть от чего.

Бегство европейцев из Афганистана и американцев из Ирака спровоцирует в этом регионе появление Великого Исламского Халифата. В нем будет все - пещерный религиозный фундаментализм, людские резервы, много нефти и газа. Но главное - атомное оружие, поскольку ядерный Пакистан уже сейчас в значительной степени подвержен влиянию талибов. Тем временем на фоне надвигающейся катастрофы американский сенатор Р. Лугар продолжает твердить о необходимости изолировать Россию.

Но и для нашей страны этот самый халифат - тоже не подарок. Под его ударами окажутся в первую очередь наши союзники - Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Хотя это отдаленная перспектива.

На фоне глобального кризиса НАТО проблемы СНГ выглядят менее катастрофично. Все прошло, как ожидалось, и - слава богу! - без скандалов. Даже г-н Саакашвили вел себя паинькой.

Есть и положительные моменты. Договорились с г-ном Ющенко о визите российского президента на Украину после 15 декабря. Молдавия возобновит поставки вина в ответ на отказ активно рваться в НАТО и реанимировать переговоры по Приднестровью. Вино пойдет через государственную «воронку» - одно из унитарных предприятий Управделами Президента РФ.

Возможно, и с Белоруссией будет наконец создано совместное предприятие по прокачке через ее территорию нефти и газа. Г-н Лукашенко настаивает при этом на независимой оценке стоимости «Белтрансгаза». Москва в ответ грозит ввести экспортные пошлины на перерабатываемую в Белоруссии российскую нефть.

Одним словом, в Минске хуже не стало. А это уже неплохо на фоне среднеазиатских проблем североатлантического альянса.