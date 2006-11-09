В. Путин после 2008 года

Так, для тотального контроля над Правительством РФ еще при Б. Ельцине была преобразована Администрация президента РФ. Впервые Администрация появилась на политической сцене в качестве самостоятельного игрока и даже в какой-то мере «конкурента правительст­ва» еще в июле 1996 года, когда правой рукой первого президента РФ стал А. Чубайс. А к 1999 году, когда Администрацию возглавил ставленник «Семьи» А. Волошин, она стала структурированной надстройкой правительства, которая назначала и снимала всех сколь-нибудь значимых министров, включая премьера. Так продолжается и сейчас. Правда, в силу предвыборных причин лучшие представители Администрации были непосредственно инкорпорированы в кабинет министров. Хуже не стало. Скорее, наоборот.

Нечто похожее произошло и с Госдумой, которую после явного ослабления ее влияния в 2000-2005 годах в чем-то «заменила» Общественная палата РФ. На фоне полной лояльности официального парламента (Госдумы) «неофициальный» все чаще выступает с теми или иными инициативами, устраивает «разносы» региональным властям. Летом покусилась, и вполне успешно, на всесильного

Ю. Лужкова и т.д.

Подобная участь постигла и Совет Федерации. С уходом из него губернаторов в 2000-2001 годах он потерял свой былой вес. Но его боевой дух 90-х годов прошлого века вместе с самими губернаторами унаследовал Госсовет РФ. Как и предыдущие двойники, он не имеет конституционных полномочий. Но его «выездные заседания» становятся заметным событием и формируют в какой-то степени работу правительства.

Не потерял свой былой вес только один конституционный институт - Президент России. Такой задачи перед правящей элитой не стояло. Зачем дублировать то, что и так находится в крепких и надежных руках?

Все было именно так, пока не замаячили выборы президента 2008 года. А «на вершине власти» пока так и не появилась фигура, принадлежащая этой власти и одновременно пользующаяся такой же популярностью, как и нынешний президент. Ни для кого не секрет, что рейтинги В. Путина колеблются в пределах 50-70%, в то время как ни один из возможных кандидатов на этот пост не набирает больше 10-20%.

Считается, что г-н Путин не будет называть имя нового президента, пока тот не дорастет до «президентской» популярности. Однако последние политические события (в первую очередь связанные с появлением «Справедливой России») не демонстрируют нам консолидации электората вокруг одного потенциального преемника. Напротив, они показывают все большее «распыление» путинского электората на несколько предполагаемых «преемников». В этой связи будущего президента уже вряд ли удастся избрать в первом туре. И даже если удастся, все равно он не станет сразу таким общепризнанным политическим лидером, каким сейчас является президент Путин (отсюда, кстати, многочисленные предложения президенту «остаться на третий срок», от которых он, впрочем, пока отказывается, пытаясь не рушить Конституцию).

Вот тут-то и появляется необходимость введения поста, который «дублировал» бы президентский. Тем более что В. Путин заявил во время последней прямой линии с народом, что «утратив властные полномочия и рычаги президентской власти, я думаю, что мне удастся сохранить самое главное, чем должен дорожить человек, который занимается политикой, - ваше доверие.

И, используя это, мы с вами сможем влиять на жизнь в нашей стране и на то, чтобы гарантировать ее развитие поступательным образом с тем, чтобы оказывать влияние на то, что происходит в России».

По мнению экспертов, после 2008 года всеобщее признание морального авторитета г-на Путина будет выражаться не только в сохранении к нему доверия большинства населения. Оно приобретет и формальные рамки. Президент, скорее всего, возглавит Госсовет РФ, который в связи с этим приобретет еще большее влияние. Для постоянного руководства Госсоветом может быть «укреплен» и его президиум.

Президиум Госсовета во главе с В. Путиным станет чем-то вроде Народного политического консультативного совета Китая, который в 1978-83 годах возглавлял «моральный авторитет» страны Дэн Сяопин. Таким образом, после 2008 года в России будет и официальный руководитель - президент, и политический лидер - В. Путин. Возможно, именно это имел в виду Владимир Владимирович, когда говорил, что не уйдет из политики.

Конечно, есть и другие варианты. Но едва ли В. Путин согласится возглавить одну из существующих партий. Если уж он сейчас не возглавил «Единую Россию», то зачем это делать потом? Это касается и «Справедливой России», которая вряд ли поднимется выше второго места, что для президента мелковато. Он может согласиться лишь на то, чтобы руководить неким Политическим консультативным советом, объединяющим все партии, а то и вообще все общественные организации страны. Впрочем, все эти рассуждения не учитывают одного - а будет ли у самого В. Путина желание оставаться в центре внимания? А может, человек устанет морально? Шапка Мономаха в России - ой как тяжела...