Бонус для Буша

Скоро, похоже, такое решение может быть все же принято. Американского президента наконец-то «припекло»: на фоне падения доверия населения США к его республиканской администрации, ему позарез стали нужны хоть какие-то позитивные внешнеполитические акции. И без Москвы здесь придется очень туго, ведь позитив на этом поприще он может получить сейчас только от г-на Путина! Поэтому близкие к Дж. Бушу «акулы» американского бизнеса, пытаясь «сохранить лицо» своего президента, рекомендовали ему принять Россию в ВТО! Но не за красивые глаза: окончательная уступка по ВТО предполагает, что Москва должна сделать Вашингтону царский подарок.

Речь идет о принятии резолюции Совбеза ООН по Ирану. Голосование назначено на декабрь. И помимо экономических санкций в ней предусматривается и применение силы. Разумеется, если Тегеран не откажется до голосования от своей ядерной программы. При этом силовая акция, как и в случае с Ираком, намечена на весенний период.

При всех разговорах в Москве о том, что проживем и без ВТО, на самом деле власть очень ждет членства России в этой организации. Вот только как далеко может пойти Кремль в вопросе о санкциях?

По мнению опрошенных нами экспертов, Москва, скорее всего, будет готова поддержать резолюцию Совбеза ООН по экономическим санкциям, причем только в финансовой сфере. Речь идет о замораживании иранских государственных и частных активов в иностранных банках. В российских банках этих активов и так нет. А проблемы французских, немецких и английских банков, где лежат десятки миллиардов долларов из Ирана, нас едва ли будут сильно волновать.

Между тем помощь Кремля администрации Буша может стать не просто подарком с бар­ского плеча в ответ на членство в ВТО. За Москвой еще есть и должок. Американские фирмы, которым была обещана разработка Штокмановского газового месторождения в Баренцевом море, фактически остались «с носом». В известных кругах это называется «кинуть»: неполученная прибыль от транспортировки и продажи газа на Восточное побережье США, по их подсчетам, может составить 20-25 млрд. долларов.

Одним словом, весь этот комп­лекс проблем, возможно, будет обсуждаться 18 ноября во Вьетна­ме. Туда, на встречу лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона прибудет и Дж. Буш, и В. Путин. А через 10 дней - 28 ноября - в Риге, на саммите стран - членов НАТО, г-н Буш либо объявит Грузии режим быстрого вступления в НАТО, либо как минимум промолчит. Тогда станет ясно, в каком направлении идут наши переговоры с США. В том числе и по ВТО.

А