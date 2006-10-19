Ким Чен Ир подкладывает Вашингтону новую «свинью»

Начнем с того, что до конца этой недели в Северной Корее, скорее всего, прогремят еще два ядерных взрыва. А это уже совсем серьезно. В первую очередь - для США. Именно это обстоятельст­во заставило Вашингтон подложить г-ну Саакашвили из Грузии большую «свинью». Москва и Вашингтон откровенно обменялись резолюциями Совбеза ООН, осуждающими Пхеньян и Тбилиси. Россия согласилась с досмотром всех северокорейских морских судов и осуждением ее ядерной программы. Грузия в ответ признана всем миром как страна, нарушающая соглашения по сохранению мира. Даже со стороны европейских членов Совбеза ООН не последовало действий в защиту г-на Саакашвили. Так все боятся Ким Чен Ира. Остается порадоваться - за последние лет двадцать мы впервые так выгодно «продали» свой голос в ООН!

Но как бы ни беспокоила всех проб­лема Северной Кореи, конкретно США не забывают и об Иране. Там тоже «зреет» своя бомба. И торг Москвы с Вашингтоном по иранской проблеме может быть не менее плодотворным. По мнению ряда аналитиков, он может быть и вовсе феноменальным.

Дело в том, что в западных спецслужбах изучают вопрос - а не заплатил ли Иран Северной Корее за то, что она передвинула срок своего первого взрыва? Дело в том, что Пхеньян планировал подорвать бомбу аккурат к католическому Рождеству. А на Иран «все мировое сообщество» накинулось в конце августа и начало давить все сильнее и по нарастающей. Отвлечь от себя внимание и перевести стрелки на северокорейцев - это стоило тех полумиллиарда долларов, в которые оценивается предполагаемая сделка. Деньги могли быть перечислены через Китай якобы за поставки китайцам иранской нефти.

Иран в результате получил время для продолжения своей ядерной программы. А вместе с Северной Кореей им удалось создать очень неблагоприятный фон накануне промежуточных выборов в конгресс и сенат США. По опросам общественного мнения, противники республиканца Дж. Буша - демократы могут получить в высших законодательных органах США большинство. В такой ситуации Ирану станет легче дышать, поскольку республиканская администрация будет вынуждена зациклиться на внутренних проблемах США.

Для г-на Дж. Буша это станет и личной трагедией. В случае проигрыша на выборах 2 ноября можно будет поставить крест на выдвижении его брата Джеба кандидатом в президенты страны в 2008 году. Напомним, что сегодня он - губернатор штата Флорида и обеспечил победу брата на выборах президента США в 2000 году. Помните, как отчаянно там мухлевали с избирательными бюллетенями?

Так что после проплаченного иранцами ядерного взрыва в Северной Корее (и не дай Бог - еще двух!), неудач войск США в Ираке и предполагаемым проигрышем партии Дж. Буша на промежуточных выборах, мировая политика может резко измениться. Для начала опустится курс американского доллара и вырастут цены на нефть. А потом США погрузятся во внутренние разборки, как это происходит на Украине: законодатели против президента. И продолжится это до президентских выборов в конце 2008 года.

Что касается России, то наша верховная власть демон­стрирует отменную выдержку во внешней политике. Она уже дает свои плоды. По нашим сведениям, как раз после 2 ноября и будет принято решение о возможности внеочередной встречи В. Путина и Дж. Буша. И как знать, не возникнет ли ситуация, когда Вашингтон пойдет на многое, чтобы заполучить Москву в число своих стратегических союзников?