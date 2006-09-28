Войска НАТО на подступах к Сочи

«Замороженные конфликты» - это в первую очередь конфликты в Южной Осетии и Абхазии (а также в Приднестровье и Нагорном Карабахе). А страны ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) - специально созданный американцами «оранжевый пояс» у южных границ России. Между тем Осетия, Абхазия и Приднест­ровье - территории весьма спорные, и в первую очередь для проживающего там населения, неоднократно голосовавшего против вхождения в состав новых независимых государств. Спорные они и с точки зрения международного права. Мало кто помнит, что на закате СССР союзный Верховный Совет в 1990 году принял закон, по которому в случае нежелания части территории выходящей из СССР республики отделяться, она остается в составе Союза, а новое государство утрачивает такую территорию. Между тем Абхазия как раз и проголосовала на грузинском референдуме 1991 года против выхода из СССР, а Южная Осетия и Приднестровье вышли из соответствующих союзных республик еще в 1990 году, как только пошли первые разговоры о независимости Молдовы и Грузии.

Но само по себе включение вопроса о «замороженных конфликтах» в повестку ООН - еще полбеды. Главное то, что в ноябре 2006 года заканчивается мандат миротворческих сил РФ в Абхазии и Осетии. А тут как раз и подоспеет резолюция Генассамблеи ООН, в которую, скорее всего, будет включено требование безоговорочного вывода российских войск из Цхинвали и Сухуми. Россия, не обладающая правом вето в Генассамблее, будет вынуждена молча подчиниться.

Что последует за этим? События начнут нарастать, как снежный ком. Уже 21 сентября, как будто предчувствуя настроения Генассамблеи, главы МИД 28 стран-членов НАТО в Нью-Йорке одобрили решение о переходе Грузии к этапу интенсивного диалога с Североатлантическим альянсом. «С этого момента процесс вступления страны в НАТО стал необратимым», - тут же заявил М. Саакашвили (вернувшись в Тбилиси, он уточнил, что страна вступит в НАТО в течение 2-3 лет).

А 22 сентября вдохновленный скорым обретением «натовской крыши», Саакашвили с трибуны ООН назвал Россию «бандитским государством, оккупировавшим грузинские земли», «спонсором криминала и беззакония», участвующим «в незаконных военных учений с запрещенным вооружением». Ранее руководитель ни одной страны мира не позволял себе с трибуны ООН таких высказываний в адрес России. Даже в период холодной войны американские лидеры отзывались об СССР на порядок сдержаннее.

Расчет Саакашвили незамысловат: под прикрытием «большого дяди» воспользоваться предстоящей резолюцией о выводе российских миротворцев и ввести на «мятежные территории» натовских миротворцев.

Но зачем НАТО нужна маленькая горная республика, раздираемая национальными конфликтами? Ведь кроме отделившихся Абхазии и Осетии внутри Грузии тлеют межэтнические конфликты в армянской Джавахетии, азербайджанских районах к югу от Тбилиси. Более мягкие, но также выливающиеся в кровавые столкновения противоречия имеют место с родственными грузинам аджарцами, мингрелами и сванами.

Интерес для Североатлантического альянса, во-первых, представляет то, что Грузия граничит с еще одним членом НАТО - Турцией. Во-вторых, по грузинской территории уже проложен стратегический нефтепровод Баку - Джейхан, на очереди и открытие газопровода, по которому туркменский газ хлынет в Западную Европу. Таким образом, складывается впечатление, что российских дипломатов и политиков американцам удалось загнать в Закавказье в угол. Каким будет наш ответ - пока сказать трудно. Но времени на разработку новой стратегии остается все меньше.