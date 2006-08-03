За Ливан и Сирию отдуваться Москве

НО, КАК будто желая усугубить ситуацию, подельники «Хамас» из южного Ливана - боевики еще одной террористической организации «Хезболла» - нападают на израильский блокпост, убивают несколько военнослужащих, других пленят. Палестинцы хотели заставить Израиль воевать на два фронта. Так и получилось. В результате сектор Газа, откуда евреи ушли еще полгода назад, и почти весь Ливан разрушены. Так что же происходит? И почему?

Как известно, Израиль категорически не признает руководство палестинской автономией победившей на выборах организации «Хамас». За отказ признать право Израиля на существование почти все международные организации и государства отказали «Хамас» в финансовой помощи. В Палестине даже полицейские перестали получать зарплату. Как следствие, внутри Палестины резко усилились антихамасовские настроения. Тон стала задавать арафатовская ФАТХ, руководимая президентом Аббасом.

В этих условиях радикалы «Хамас» посчитали, что лучше завести ситуацию в тупик, развязать войну. Торг об условиях ее прекращения обещает боевикам деньги и уступки от Израиля, к примеру - разрушение бетонной стены безопасности. Так началась всеобщая мясорубка. Израильские войска зачищают на юге сектор Газа. Здесь в гаражах, в кустарных условиях клепают ракеты «Кассам». Их - эти гаражи - сегодня и уничтожают. А вместе с ними и всю «военно-техническую» структуру «Хамас».

На юге Ливана - много сложнее. «Хезболла» - важнейшая политическая сила Ливана. В основном, это осевшие с 1973 г. в 100-километровой зоне палестинские беженцы. Здесь же производят более серьезные ракеты, которые могут поразить все израильские города. Часть из них уже подвергнута бомбардировкам.

Надо сказать, что последние три года Израиль вел себя со своими ливанскими соседями довольно тихо. Но сейчас его руководст­во осознало - необходимо разрушить инфраструктуру «Хезболлы» и очистить от нее южный Ливан на те же 100 км вглубь ливанской территории. Для этого уже разрушили все мосты и автодороги, ведущие из столицы Ливана Бейрута на юг - в сторону Израиля. Началась морская блокада и была уничтожена штаб-квартира «Хезболлы» в Бейруте. Ее боевики оказались в «мешке», а Ливан потерял все, что удалось восстановить за последние 10 лет.

Похоже, на этом война не кончится. Скорее всего, она втянет в свою орбиту и другие территории. Во всяком случае, палестинские боевики продолжают получать деньги и оружие от Ирана и Саудовской Аравии. Да его и так хватает. Говорят, что «Хезболла» наклепала уже не менее 10 тыс. ракет-самострелов, которые способны привести к катастрофе значительную часть арабского мира.

Вот как это может произойти. «Хезболла» уже пристрелялась ракетами к городу Хайфа. На очереди единст­венный международный аэропорт Израиля имени Бен-Гуриона и, собст­венно, Тель-Авив. Поражение этих целей абсолютно недопустимо для Израиля. Аэропорт - понятно почему. А вот столица - если в ней начнут взрываться жилые дома - вещь и вовсе кошмарная. Так что, если руководство Израиля узнает лишь о намерении послать ракеты на Тель-Авив, оно начнет тотальное уничтожение дорог, мостов, портов, аэродромов, нефтехранилищ, казарм и органов госвласти не только в Палестине и Ливане, но и в Сирии.

Сирию, похоже, не без основания подозревают в Израиле, что именно через ее территорию боевикам доставляется оружие. Там, кстати, скрывается и лидер «Хамас» Машааль.

Руководство Израиля полагает, что эта война может перекроить карту всего Ближнего Востока. Вернее, перекраивать ее будет сам Израиль. Сил хватит. Так, в случае вхождения в конфликт Ирана - пошли он хоть одну ракету в сторону Тель-Авива - тот будет немедленно атакован. Авиация Израиля немедленно нанесет авиационные удары по его ядерным объектам, казармам национальной гвардии, четырем ключевым военным аэродромам и военно-морским базам в Персидском заливе. США, естественно, помогут. Что может случиться вместо этого? Говорят, что оккупационные власти США в Ираке опасаются масштабного восстания шиитов. Если это произойдет, то американцам в этой стране станет совсем плохо. А Ирак перейдет в сферу влияния шиитского Ирана.

А чего ждать от этого конфликта России? Похоже, «минусы перевешивают». А «плюсов» и вовсе нет. Та же Сирия - крупнейший покупатель нашего оружия. Говорят даже, что военно-морскую базу взамен севастопольской собираемся там строить. А разгромят страну - кому мы там нужны?

Израиль. Каждый пятый в этой стране почти что русский. То есть родом из СССР или России. Тель-Авив вообще называют русским городом. А что если наших начнут взрывать в многоквартирных домах с помощью ракет-самострелов? А взрыватели - недавние гости Москвы?

В Москве, естественно, понимают всю серьезность положения. Понимают и свою ответственность за тот же «Хамас», лидеров которого принимали в Москве. Говорят, что в Палестину готов отправиться спецпредставитель президента России. Никто кроме нас туда не поедет. Но уймутся ли боевики? Их основная задача - получение денег. Десять миллионов долларов они уже получили, говорят, требуют еще 70... Это может стать платой за снятие напряженности. Но Израиль платить не будет, он объявил о призыве резервистов. Тогда кто?