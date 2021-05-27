Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: личные впечатления от приема в Красноярске

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27 мая 2021, 15:03

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

«Великая истина открылась мне. Я узнал: люди живут. А смысл их жизни в их доме…» С этим мнением замечательного писателя и пилота Антуана де Сент-Экзюпери, по-моему согласится каждый. Ведь, вопреки популярной когда-то песне, Родина начинается не с картинки в букваре. Она начинается с семьи, дома, двора, улицы, места, где родился. Без этой «малой Родины» наверное невозможна и «большая»…



А в этой, «малой», дом — непременное условие. Гавань детства, которая ждёт тебя всегда, единственное место, где можно переждать житейские бури. Дом…его наследуют, строят, но чаще — покупают в надежде прожить в нём долгие счастливые годы.



Однако, как это ни прискорбно, до сих пор, покупка дома или квартиры, особенно на вторичном рынке, напоминает у нас забаву гвардейской «золотой молодёжи» из века позапрошлого — «гусарскую рулетку». Добросовестных приобретателей на каждом шагу подстерегают опаснейшие юридические «капканы», предусмотреть которые очень сложно. Кроме того, есть масса изощренных способов отобрать квартиру через суд.



Мне уже не раз приходилось помогать в разрешении подобных проблем. Например, как в резонансном деле семьи Сергеевых из Тулы. Тогда у семьи с маленьким ребёнком решили отнять единственное жилье, причем приобретенное с использованием материнского капитала. Владелец этой квартиры — третий по счёту — был добросовестным приобретателем, Сергеевы — тоже. Но изначально на рынок квартира попала с использованием мошеннической схемы: её первый продавец представился наследником умершего человека, предъявил поддельные документы. И когда это вскрылось, все суды приняли решение о передаче квартиры в собственность муниципалитета. Местные власти считали её так называемым выморочным имуществом, которое незаконно пришло на рынок жилья. И только Верховный суд по моему обращению отменил эти судебные решения. Семья сохранила квартиру и благополучно продолжает там жить.



К сожалению, такой «happy end» в стиле «семейных сериалов» — увы, вовсе не правило. В этом меня убедил личный приём граждан в Красноярске. С пресловутым «жилищным вопросом» по-прежнему у нас «не слава Богу», будь это в Москве, Якутии или Сибири… Вот всего лишь три маленьких житейских истории с этого приёма: они разные, но в чём-то очень показательные. Подозреваю, что десятки подобных сейчас вызывают нешуточное беспокойство у очень многих наших сограждан от Калининграда — до Петропавловска-Камчатского. Очень надеюсь, что мой рассказ подскажет им как бороться за свои права и что для этого делать.



История первая или дом на слом.

Началась она для всех по-разному: для заявительницы Л. в 2018-м, для гражданки С. — в 2013-м, когда они купили жильё в домах, которые были признаны аварийными в 2014-м и 2012 годах, соответственно. Такая сделка была заключена не по причине беспечности. Просто крыша над головой была необходима, а скудные финансовые средства не позволяли замахнуться на что-то лучшее. Однако так или иначе семьи прожили в аварийном жилье не год и не два.



Однако пришло время, и дома решили пустить на слом. Всё бы ничего, но местная администрация, сославшись на ч. 8.2 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, отказала заявительницам в предоставлении квартир по соглашению между ними и администрацией, а также в выплате выкупной цены аварийного жилого помещения. Было предложено решить вопросы только по выплате денег, потраченных семьями при заключении договоров купли-продажи. На них же, если и можно сейчас что-то купить, то разве что домик Дядюшки Тыквы из сказки моего детства «Приключения Чиполлино»…



Аналогичные обращения по проблеме применения отдельных норм Жилищного кодекса Российской Федерации, в частности, части 8.2 статьи 32 ЖК Российской Федерации, ко мне уже поступали. Я полагаю, что введение этой нормы ограничило право собственников жилья на владение и пользование жилым помещением, принадлежащем им на праве собственности, хоть бы и в аварийном доме, а кроме этого они автоматически могут пополнить ряды бездомных, нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, увеличив, тем самым, очередность на жильё в муниципалитетах. Сразу оговорюсь: во избежание злоупотреблений, речь может идти только о целевой группе - лицах или семьях, для которых сносимое жилье - единственное.



Поэтому, с целью объективного и всестороннего изучения проблемы, я уже запросила мнение в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также в Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.



Ответ получен: Минстрой России концептуально поддерживает это мнение и на текущий момент группой депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 32 Жилищного кодекса Российской Федерации».



Им предлагается закрепить нераспространение ограничений по размеру возмещения, предоставляемого собственникам изымаемых жилых помещений, на граждан, которые до 1 января 2020 года приобрели права собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и у которых отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания.



Мною осуществляется мониторинг дальнейшего прохождения и согласования проекта федерального закона в органах государственной власти.



История вторая или кухня раздора.

На первый взгляд история эта житейская и сугубо простая: ко мне обратилась гражданка Т., которую привлекли к ответственности за незаконную перепланировку кухни. Бывает. Телевидение, газеты и интернет заполнены историями о том, как незаконные перепланировки приводят к обрушению перекрытий, отключению вентиляции, прорывам водопроводов, канализации и прочим коллизиям.



Однако в данном случае вины добросовестной приобретательницы жилья нет уже потому, что при покупке комнаты перепланировка уже была осуществлена прежним владельцем. Гражданка не знала и не могла знать о незаконной перепланировке квартиры в многоквартирном доме. При этом, даже зам. руководителя службы жилищного надзора и контроля Красноярского края признаёт, что при инвентаризации со стороны БТИ были допущены нарушения.



БТИ, вообще, не обследовало квартиру. Администрация работы, ЖСК и Крайгаз, чьи акты есть в материалах судебного дела, никогда не были в ней с проверками. Несмотря на это, женщину обязали привести комнату в первоначальное состояние в течение месяца. В противном случае, она будет продана с аукциона и добросовестная приобретательница жилья окажется «лицом БОМЖ».



Суд кассационной инстанции пройдёт 3 июня. Суды же первый и апелляционной инстанции заявительнице отказали, поскольку если строго следовать букве закона, ответственность за незаконную перепланировку несёт действующий собственник.



В принципе, всё правильно, но… в Красноярском крае сложилась странная схема перепланировки многокомнатных квартир на 3-4 самостоятельных комнаты с последующей продажей их людям, как самостоятельные жилые помещения. Естественно, что зачастую в дальнейшем граждане сталкиваются с необходимостью проводить перепланировки и нередко оказываются на улице.



Несправедливо? Конечно. Поэтому я направила письмо прокурору Красноярского края с просьбой провести проверку законности действий государственных органов края по осуществлению перепланировок при продаже жилых помещений с целью их дальнейшей перепродаж. Кроме этого, мой представитель обязательно будет присутствовать на кассационном заседании 3 июня.



История третья или роковая труба.

В моей практике это далеко не первая история, связанная с, так называемой, «зоной отчуждения». В данном случае, проблема возникла из-за того, что в 2014 году, когда утверждался генеральный проект и начинались строиться дома, всё было по закону. Но в 2018 году норма закона о трубоохранной зоне изменилась: с 25 увеличилась до 150 метров.



Разумеется, этих изменений генеральный план учесть не мог. При этом, в запретную зону попали ни много ни мало 65 домов… Конечно, по закону если участок сформирован до строительства объекта, имеющего охранную зону, можно рассчитывать на возмещение убытков. Вот только история эта долгая: как правило, требования о возмещении таких убытков порождают многочисленные и долгие земельные арбитражные споры.



Вот и заявительница подала иск к Администрации района с просьбой выплатить компенсацию. Но пока суд да дело, людей уже собрались выселить, хотя даже заместитель министра строительства края заявила, что в суде Министерство готово подтвердить неправомерность действий администрации при составлении генплана, что повлекло за собой нарушение прав граждан. Вот только угроза оказаться на улице с перспективой бездомного существования проступает всё явственней… А ведь это семьи, в которых есть дети, инвалиды и пенсионеры, и все они могут остаться без единственного жилья.



Я уверена: людям полагается справедливая и незамедлительная компенсация убытков, так как они являются добросовестными приобретателями. Соответствующее исковое заявление к администрации поселка уже в суде, дело беру под личный контроль. Кроме этого, обратилась к главе Красноярского края с просьбой выступить в поддержку граждан, в том числе при рассмотрении в суде иска к Администрации сельского поселения, а к прокурору Красноярского края — с просьбой проверить законность действий в порядке прокурорского надзора.



Вот такие три истории с выездного приёма. А объединяет их одно: все они о нарушении прав добросовестных приобретателей. То есть, наших законопослушных сограждан: тех, кто ответственно воспитывает детей, платит налоги, строит, учит, лечит, защищает... Именно они и являются основой, тем костяком, на котором стоит всё общество. Если хотите — солью земли. И это — не пафос, а сухая констатация факта.



Нет лучшего места на земле, чем родной дом. Поэтому я иногда спрашиваю себя: когда у человека отнимают его —краеугольный камень малой родины, останется ли у него большая?



Не уверена. Поэтому сделаю всё, что могу чтобы сохранить его для тех, кому это жизненно необходимо.

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