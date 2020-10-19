Нюта Федермессер: Больше всего на свете хочется вернуться к прежнему режиму работы, чтобы близкие могли посещать наших пациентов

Аргументы Недели → От первого лица 13+

19 октября 2020, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

«Центр Паллиативной помощи и хосписы работают, как и прежде, мы продолжаем принимать тяжёлых пациентов, у нас работает помощь дома, мы обезболиваем 24/7», рассказала Нюта Федермессер, директор Центра паллиативной помощи Москвы и учредитель фонда помощи хосписам «Вера».

В трёх из восьми хосписах у нас находятся тяжёлые пациенты – или госпитализированные из дома, или переведённые из других стационаров с признаками пневмонии или ОРВИ. Это обсерваторы. Еще в трёх филиалах у нас развернут ковидный стационар для крайне тяжелых пациентов. На госпитализацию в данный момент открыты семь хосписов из девяти и Центр паллиативной помощи на улице Двинцев, 6. Временно не принимает пациентов Первый московский детский хоспис и филиал - хоспис «Зеленоград» — он закрыт для госпитализаций до 21 октября.

Также мы продолжаем выезжать к нашим пациентам и оказывать всю необходимую помощь в домашних условиях. По всей Москве в данный момент работает 13 служб выездной паллиативной помощи. Одна бригада выездной паллиативной службы по-прежнему работает в ночное время (если есть срочный вызов на госпитализацию или обезболивание). Еще три бригады выезжают на дом к паллиативным пациентам, у которых есть коронавирус, или к пациентам, которые проживают с кем-то, у которого диагностирован ковид.

С апреля месяца мы ограничили госпитализацию в хосписы пациентов по социальным показаниям – одиноких людей или людей, за которыми ухаживают родственники, и им необходима передышка. Эти ограничения введены для безопасности наших пациентов — как тех, кто на данный момент находится в стационаре, так и тех, кто получает помощь на дому.

Но, конечно, самое главное ограничение, которое действует сейчас в хосписах, это ограничение на посещения пациентов близкими. Мы с мамой (Вера Васильевна Миллионщикова – создатель и главный врач Первого московского хосписа, с которого в стране началось системное оказание паллиативной помощи безнадежным больным. – Прим. АН) годами добивались открытых дверей и круглосуточного посещения в хосписах всегда и для всех. А сейчас вынуждены поступать наоборот.

При этом Центр паллиативной помощи сегодня — единственная медицинская организация в Москве, да, наверное, и в стране, которая предоставила возможность близким быть с родными людьми круглосуточно. То есть, если родственник хочет находиться у постели пациента 24/7 — он может остаться. Если через несколько дней (не каждый день и не через день) родственник захочет поменяться с кем-то еще из близких — это тоже возможно.

Также мы пускаем близких людей к крайне тяжелым (уходящим) пациентам. Прощаться и держать за руку — столько, сколько осталось. При этом все посетители надевают полный комплект СИЗ (средств индивидуальной защиты).

Обеспечить в стационарах тот масштаб посещений, что и раньше, в доковидное время, мы не можем. Наши пациенты уязвимы для COVID-19 как никакая другая социальная группа. А еще есть врачи и медсестры, которых тоже нужно беречь.

По мере того, как будет расти количество людей с иммунитетом, приобретённым в результате болезни или вакцинации, — правила посещения будут меняться. И больше всего на свете нам всем хочется вернуться к прежнему режиму работы.