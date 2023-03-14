Разваливать СССР начал не Горбачев, а его личный шофер?

Аргументы Недели → Мнение 13+

Михаил Смиренский,

Фото: ТАСС / Андрей Соловьев

В заголовке нет опечаток, о деталях – чуть позже, а сейчас лишь общая информация. Как только человечество изобрело деньги, они привнесли самим людям огромные проблемы, главной из которых стали… фальшивомонетчики.

Власти многих стран мира пытались и пытаются бороться с этими, безусловно, талантливыми людьми, но… всё как-то безуспешно: а может просто не очень хотели или не хотят? Давайте размышлять.



«Мин херц! На Урале фальшивую монету чеканят!»

Возможно, именно такой фразой любимчик Петра I Алексашка Меньшиков начал однажды свой утренний доклад императору. Вчерашний разносчик пирогов, как сейчас говорят, «сливал» царю информацию о своем недруге и тоже любимце Петра – уральском заводчике Никите Демидове. Императору о «шалостях» последнего было ведомо, как и то, что внезапное радение Меньшикова вызвано отнюдь не обидой за Отечество, но тем, что в своем «левом» бизнесе Демидов именно Алексашке показал жирный кукиш! При этом хозяин всех уральских заводов давал русской армии качественные ружья и пушки по ценам гораздо ниже не только заморских, но многих отечественных конкурентов, что Петр I ценил более всего. Тем паче, что Демидов этой левой монетой частенько расплачивался именно с иноземцами, особенно – купцами английскими, изрядно подрывая и их национальный бюджет. А Меньшиков богател лишь тем, что прикрываясь дружбой с Петром, брал взятки и старательно рылся в российском бюджете, за что после смерти царя был лишен и богатств, и наград и сослан в 1927 году навечно в забытый городишко Берёзов…

Впрочем, и при Иване Грозном с «татами» пытались бороться: пойманным на взятках и чеканке левой монеты вспарывали животы и насыпали туда «бесовские» деньги. Помогало плохо, что последующая история России доказывала и доказывает по сей день.

Гуляй, рванина, от рубля и выше!

Переворот 1917 года принес в Россию полный хаос, голод, гражданскую войну, уничтожение былой экономической мощи и т.д. По законам жанра тут же появились и всевозможные, ничем не подкрепленные деньги: в каждом уезде, деревне, хуторе местный атаман - «Пан Грициан» - печатал свои ассигнации в прямом смысле «на вес». В известной комедии «Свадьба в Малиновке» этот процесс режиссер явил зрителям почти документально. Даже в Сталинское лихолетье в СССР активно множились шайки фальшивомонетчиков, которые не боялись ни Колымы, ни подвалов Лубянки. С ними, конечно, боролись, но… Как только одну бригаду умельцев ставили к расстрельной стенке Бутырской тюрьмы, на ее место тут же являлись ученики. Процесс не затихал. Были в нем конечно и свои яркие личности…

Как советская бабка различила «левые» бабки.

Осенним днем 1975 года на колхозном рынке Ставрополья местная жительница Зинаида Прохоренко уже заканчивала торговлю: день оказался неприбыльным, выручка копеечная и тащить обратно в хату нераспроданные помидоры ей вообще было «не в жилу». Как раз в минуту душевного размежевания к ней подошёл обычного вида мужичок с портфелем в руках. Отобрав пару кг помидоров, мужчина, похожий и на управдома, и на школьного учителя труда (как потом рассказывала операм сама Прохоренко), стал отсчитывать деньги. Расплатился, забрал южные сочные томаты, упаковал их в авоську и ушел. Лишь после его ухода ставропольская «бизнес-леди» увидела, что покупатель впопыхах забыл на ее прилавке свой портфель. Искать незнакомца на местных пыльных улицах – дело гиблое, - рассудила торговка и ради любопытства открыла потёртый саквояж. А там…

Вперемешку с носками и вчерашними газетами взору бабки Зинаиды предстала толстенная пачка новеньких двадцатипятирублёвок: в общей сложности – её пенсия почти за десять с лишним лет! Лишенная добрых вкраплений тимуровских пионеров Зинаида Прохоренко тут же сбежала домой, обняв драгоценную находку и бросив на рынке уже ставшие ненужными ей помидоры. В ту минуту она конечно и подумать не могла, что того не подозревая, стала ключом в раскрытии самой масштабной экономической диверсии в жизни «развитого Социалистического Советского Союза!» Далее события разворачивались по закону русских сказок «по усам текло, а в рот не попало!».

Выждав какое-то время, Прохоренко шагнула в прохладу местной Сберкассы, чтобы открыть официальный счёт на свое имя, легализовать шальные бабки и начать их наконец открыто тратить, но… Кассирша, и сама частенько покупавшая у неё всякую огородную дребедень, сумме удивилась и нажала-таки тревожную кнопку! Тем более что одна из купюр у бдительной сотрудницы вызвала смутные сомнения. Приехала милиция, бабу Зину вкупе с баблом отвезли в участок, начали с ней работать. Всю пачку соблазнительной налички отправили на экспертизу. Вскоре пришел ответ: вся многолетняя «пенсия» советской торговки – отменный фальшак! В Москву полетела депеша на высочайшие имена. Через сутки и депешу, и один из четвертаков уже крутил в руках сам министр МВД Щёлоков! Делу дали «зелёный свет», подключились и чекисты: а вдруг это диверсия из-за рубежа? В общем, советская машина правосудия запыхтела «по-взрослому»!

«Прибавь газу, Виктор!»

- Эта рядовая просьба начальника личному водителю так бы и осталась незамеченной, если бы не одно «но»: её частенько адресовал I-й секретарь Ставропольского крайкома КПСС Михаил Горбачёв своему шоферу Виктору Баранову. Кто же знал, что исполнительный водитель будет исполнять её буквально и не только за рулем?

Виктор Иванович Баранов был человеком разносторонних талантов: изобретал различные бытовые приспособления, прекрасно рисовал, интересовался печатным делом, много читал, особенно – техническую литературу. Его отец – ответственный сотрудник прокуратуры – рвение сына поощрял и даже помог Виктору получить читательский билет в московскую библиотеку им. Ленина, куда тот и зачастил. Особенно внимательно новый читатель перечитывал книгу «Занимательная гальванотехника». Вскоре теория потребовала практического применения.

Тем временем семья переехала в Ставрополье, где Баранов и стал работать водителем крайкома КПСС. Однажды его даже вызвали в УВД края и предложили возить его начальника – генерала МВД! Только много позже сотрудники ОБХСС поняли, почему он вдруг отказался от такого заманчивого предложения: просто испугался – сказал операм сам Баранов. Не соврал: бояться ему было чего…

Уже несколько лет в личном сарае рядовой шофер учился подделывать водяные знаки советских денежных знаков, изучал текстуру гознаковской бумаги, подбирал краски для глубокой и высокой печати и т.д. Через 6 лет Виктору Баранову все эти операции наконец поддались, он изобрел даже специальную установку для нанесения водяных знаков и защитной сетки на самодельную бумагу, которая ничем не отличалась от гознаковской. – «На мне за эти годы поисков сгнило несколько рубашек!» - гордо рассказывал позже уже на допросах шофер-фальшивомонетчик.

Первый пробный размен новодельной пятидесятирублёвки Виктор Иванович осуществил в Краснодаре, где на рынке всучил местным торгашам аж 70 фальшивок! К середине 70-х он вовсю уже «печатал» в том же сарае самые ходовые в СССР «четвертаки» - двадцатирублевки: их было легче разменивать на местных ранках! К тому времени вся милиция Юга России уже стояла на ушах, во все торговые точки ушли секретные депеши немедленно сообщать в милицию о всех покупателях с «четвертаками». Вскоре поступил и сигнал.

12 апреля 1977 года на рынке города Черкесска к колхознику-адыгу подошел покупатель и попросил разменять два «четвертака». Колхозник, предупрежденный именно о такой ситуации, попросил того подождать и отошел в сторону якобы за разменом. Через десять минут перед Виктором Барановым уже стояли «люди в штатском».

- «А я как раз тот фальшивомонетчик, которого вы ищите», - облегченно сказал Баранов обалдевшим операм. Затем передал им портфель, в котором было почти две тысячи свежих ассигнаций высочайшего качества! В здание местного УВД Баранов вместе с милиционером ехал самостоятельно за рулём своей новенькой «Нивы», купленной на самодельные фантики аккурат накануне задержания. В Москву министру Щёлокову полетела победная реляция: «Поймали!» Тот позвонил Брежневу. Круг замкнулся… Говорят, когда начальник Ставропольского УВД доложил Горбачеву о том, кто был неуловимым графом Монте-Кристо, тот впал в ступор. А генерал по законам жанра должен был бы поставить в церкви свечку за то, что Баранов когда-то отказался быть его водителем. Может, и поставил.

P.S.

«А ты правду говоришь, нам, Витя?»

В Ставрополь сразу слетелись московские генералы: никто не хотел верить, что какой-то шофёр в фанерном сарае смог в одиночку наладить то, над чем долгие годы в цехах Гознака бились тысячи высокопрофессиональных спецов! Баранов капризничать не стал, попросил принести ему его станок, бумагу, реактивы и…к утру в руках у московского генерала был хрустящий «четвертак»! Новоявленного гения этапировали в Бутырку, где эксперименты продолжились под присмотром уже главного технолога Гознака! Специалист внимал всему, что ему говорил Баранов, в результате чего написал в отчёте: «Человек очень умный и потому очень опасный для общества!» Самый гуманный суд дал Баранову 12 лет лагерей, которые тот исправно отсидел (а ведь могли расстрелять! – авт.).

К нему часто возили делегации специалистов-технологов на «мастер-классы», чины в погонах приезжали просто поболтать за жизнь, авторитетные зэки Виктора уважали и всегда приглашали на свежий чифирь в свой куток.

Михаил Горбачёв перебрался в Кремль, стал Президентом СССР и так «нажал на педаль газа», что вскоре весь Советский Союз со всеми деньгами и Гознаком вкупе разлетелся вдребезги! Такой вот финал…





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