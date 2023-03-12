Политолог Алексей Мухин прокомментировал последние заявления Евгения Пригожина

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Источник: AlekseyMukhin

Сегодня известный политолог Алексей Мухин опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором высказал свое отношение к последним резонансным заявлениям бизнесмена и владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Публикуем содержание этого поста без сокращений.

Пока бойцы «Вагнера» продолжают вести упорные и кровопролитные бои за освобождение Бахмута, считающийся то ли главой, то ли основателем, то ли владельцем этой ЧВК Евгений Пригожин вышел на принципиально новый уровень своих публичных заявлений.

Облаченный в штурмовую экипировку, на фоне развалин Бахмута, он объявил на видео о «политических амбициях». Дескать, «принял решение в 2024 году баллотироваться в президенты… в президенты Украины».

И телеграм-каналы немедля разнесли это по кругу...

Казалось бы, ну и ладно - пусть троллит Киев дальше, - Зеленского не жалко. Однако нынешнее интернет-пространство таково, что понятие «президентские амбиции Пригожина» начинает жить своей жизнью и российская публика связывает их с будущими выборами нашего президента в следующем году. Просто потому, что об украинских выборах - когда они, зачем, кто кандидаты - россияне знают не особо. Незачем просто.

Короче говоря - а, простите, Владимира Владимировича Путина хоть в известность-то поставили? Что у нас президентские амбиции Евгения Викторовича Пригожина обозначились?

Который всячески обозначает свой статус «командующего ЧВК». И непосредственно влияет на планирование и управление боевыми действиями штурмовых отрядов.

Значительные же потери «вагнеровцев» в ходе боев за Бахмут «логично» объясняются происками недоброжелателей перспективного политического деятеля.

Но ведь война, как хорошо известно, дело коллективное. Несмотря на то, что Пригожин выходит в публичное пространство в качестве сердобольного командира «ЧВК Вагнер», все знают, что Пригожин не на тишинском рынке за собственные миллиарды приобретает «вагнеровцам» оружие и боеприпасы. Буквально всё, что по сей день имеют и чем они воюют: от денег до оружия и к ним снарядов, - даёт им государство.

Однако самое печальное, что Пригожин открыто плевал на действующих рядом и вместе с ним соседей – подразделения военных. Публично отрицая даже их наличие, не говоря уж об участии в боях. И даже ежедневную поддержку «вагнеровцев» военной авиацией приписал себе.Теперь же, судя по всему, Пригожин почувствовал, что стал изгоем для действующих рядом военных командиров. Чем в итоге, похоже, крупно подставил бойцов «Вагнера» под угрозу окружения в ходе ожидаемого контрудара ВСУ.

Только этим можно объяснить его требования в стиле «вояки» должны прикрыть нам фланги!».

Поэтому нам всем остаётся надеяться на то, что наши военные, всё-таки, стиснув зубы и преодолев неприязнь к Пригожину, сделают, как всегда, всё возможное и невозможное, чтобы не допустить окружения и напрасных потерь под Бахмутом отважных «вагнеровцев».

Что же касается политических амбиций Пригожина, то может так случиться, что самой благодарной аудиторией окажутся враги России, которым очень выгодна внутренняя турбулентность.

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