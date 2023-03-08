Эмансипация по-испански

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

8 марта, как известно, для некоторой части прогрессивного человечества большой праздник. Его очень любят продавцы цветов: «Один день - весь год кормит». Не очень любят мужчины, так как к ежедневным заботам и хлопотам прибавляется головная боль о подарках. Но зато любят женщины, ибо о них вспоминают. Даже тост придумали: «Ну, девчонки, чтобы каждый день 8 марта!». Для нас, мужиков, это был бы приговор.

Конечно, каждый и каждая отмечают этот великий день по-своему. Кто-то, чертыхаясь, несет любимой кофе в постель. Хорошо, если не прольет. Кто-то, строго в мужской компании, идёт в баню. Благо впереди ещё несколько дней выходных. Женщины ломятся в очереди к парикмахеру и косметологу, чтобы «вся такая» готовить праздничный стол. Сметаются самые залежалые подарки. Хорошим тоном на улице, на денек, становятся комплименты незнакомкам: «Вы сегодня чудесно выглядите! Я всегда так выгляжу! Не может быть!».

Отдельная песня — крупные компании, в штате которых много женского персонала. Всех надо поздравить, обнять, приголубить. Кроме законных выходных, ещё как-то отметить, чтобы весь год пахали как проклятые. Чтобы помнили истинную суть праздника — даешь эмансипацию всего и вся! Это задача для настоящего руководителя!

Вслед за традиционным поздравлением президента, на сайтах министерств и ведомств появляются написанные как под копирку, поздравления министров и других ответственных лиц. Одним словом: «Бабе - цветы. Детям — мороженое! Смотри не перепутай».

Самые наши инновационные, продвинутые и раскрепощенные организации, отдавая дань эмансипации, нанимают женщин пониженной социальной ответственности для раскрутки своей компетенции. Прошу прощения за такой «белый стих». Просто в канун праздника, так совпало, прислали мне рекламу курсов обучения на Факультете компьютерных наук на языке программирования Rust. И не какого-то там Урюпинского техникума, а, как утверждается, официального эксперта правительства России Высшей школы экономики. Очаровательная «девушка», донельзя похожая на нашу порноактрису Eva Elfie (в жизни Юлия Романова), обещает научить писать «маленькие, но удаленькие программы для резюме». Очень верный маркетинговый ход, ведь Эльфийку многие студенты знают, как родную.

А что?! Какая-то там Чечевица или Чиччолина может заседать в итальянском парламенте? Может и заседает! А мы чем хуже? Ведь если посмотреть правде в глаза, Клара Цеткин и товарищ Роза Люксенбург именно за такое и боролись в начале 20-го века. Каждая женщина - кузнец своего счастья, каждая женщина - творец своей жизни! Остальное — предрассудки!

И надо сказать, что на мировом уровне мы ещё консервативные консерваторы нравственных устоев и традиционных ценностей. Оплот и надёжа. Вот в солнечной Испании, там где мачо, быки и тореро, отныне разрешены «отношения» с животным миром. Даже поправки в Уголовный кодекс внесены, мол, судить будут только, если животное пострадало. А так, всё по любви.

Мы не тореро, мы любим женщин! Вы сегодня очаровательно выглядите! С 8 марта!

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