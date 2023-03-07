Если Карабах зажигают, значит это кому-то надо

Аргументы Недели → Мнение 13+

Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Похоже, что противостояние в Нагорном Карабахе, (армяне говорят Арцах) не закончится в обозримом для моего поколения будущем. То есть, ещё лет «цать». То одна, то другая сторона конфликта устраивают провокации, убивают и погибают, потом обвиняют друг друга. Разобраться кто прав, кто виноват в этой каше вранья, полуправды и политики решительно невозможно. «И эта музыка будет вечной» пока не придет кто-то третий, сильный и уважаемый настолько, что скажет: «Это мое!». И все признают свершившиеся. Вот только кому этот Арцах-Карабах нужен?

Последнее обострение случилось на днях. С обеих сторон погибло около 10 человек. Толи армянские полицейские везли оружие в Карабах незаконно и были застрелены при оказании сопротивления азербайджанской военной досмотровой группе (версия Баку). То ли мирные полицейские попали под огонь разведывательно-диверсионной группы (версия Еревана). Факт остается фактом: чей-то отец никогда уже не вернется с работы.

Причем, либо случайно, либо осознано произошло все это в зоне ответственности российских миротворцев. И шишки с камнями полетели на них с обеих сторон. Вообще статус российского миротворца крайне размыт. Главная задача: стойко и мужественно переносить все оскорбления. Попробуйте что-то сказать тому же французскому представителю миротворческой миссии. Пуля рядом с вашим ухом гарантирована. Но это, конечно, отдельная тема.

В любом случае, российские представители там не нужны ни одной, ни другой стороне. Точнее не им, а тем игрокам геополитики и мирового капитализма, которые стоят за Баку и Ереваном. «АН» уже писали об этих раскладах, например, в материале «Лачинский ящик Пандоры» .

Почему обострение случилось именно сейчас?

Все просто. В Баку 9-11 марта пройдет Десятый Глобальный Бакинский форум. Тема «Мир сегодня: вызовы и надежды». Главный спикер — Ильхам Алиев. Будет много серьезных политических фигур перед которыми, «пользуясь случаем», можно обрушится как на Ереван, так и на Москву. Благо, подбор гостей соответствующий. На прошлом форуме присутствовала, к примеру, жена экс-президента Украины Виктора Ющенко. Русофобия в такой аудитории - хороший тон.

Наверняка, в ближайшее время и в Ереване состоится какой-нибудь международный шабаш. И под него потребуется новое обострение. Мол, Россия не справляется, дайте мне Европу. Собственно, эту песню армянские хористы уже затянули. Ну а то, что под эти аккорды ещё с десяток мужиков с обеих (а, возможно, и с нашей стороны!) оставят сиротами своих детей, так это «пустяки, дело житейское», как говорил идиот с моторчиком на спине.

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