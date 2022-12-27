Лачинский ящик Пандоры

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 декабря 2022, 13:55 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

"Ищи, кому выгодно!" - говорили древние и были правы. Обострение в Нагорном Карабахе невыгодно ни Баку, ни Еревану. Они не акторы геополитики: "волк и заяц, тигр в клетке - все они марионетки в ловких и натруженных руках". Причем игра идет настолько многогранная, с участием столь разноплановых фигур, что полностью представить весь замысел могут только авторы пьесы. А они далеко: одни за Ламаншем, другие и вовсе за океаном.

Очень грубо расклад сил такой. Первое - геополитика. Азербайджан играет игру США, Турции и Израиля против Ирана и России в этом регионе. Армения играет роль, написанную в Лондоне, Париже и Брюсселе против России. Кажется, что враг моего врага - мой союзник. Но обе страны борются в пределах длины своего поводка за региональное лидерство.

Второе - экономика. Как уже писали "АН", транснациональные нефтяные компании, которые стали выше национальных правительств, а именно Шеврон и БП играют за казахское месторождение Тенгиз. За девять миллиардов баррелей доказанных запасов. Баку поддерживает статус-кво, то есть Шеврон, Ереван назначен продвигать маршрут для БП. За Шевроном стоит РУМО и ЦРУ, за БП - Ми-6.

Как вы понимаете, Москва совсем не друг ни для тех, ни для других. Но это заявленная зона наших геополитических интересов. Фактически согласившись (вынужденно!) ввести туда миротворцев, мы оказались между молотом и наковальней. Ситуация была цугцванг: войти нельзя оставить. Как сейчас выбираться - не очень понятно.

Последние события в Лачинском коридоре, когда азербайджанские псевдоэкологи блокировали единственную дорогу из Армении в Нагорный Карабах и оскорбляют наших миротворцев, а президенты обоих псевдогосударств отказываются встречаться даже на неформальном саммите, когда журналист Пашинян требует ввести миротворцев ООН и ОБСЕ, все это вкупе говорит о том, что нас выживают конкретно. И это всего лишь вопрос времени.

Тем более, что в случае повторения событий 2008 года, у нас банально не хватит сил и средств как для спасения миротворцев, так и для эвакуации 102-ой базы в Гюмри. Но уходить - значит потерять регион. Пусть на время, но свято место будет тут же заполнено крепкими ребятами из "политической" миссии ОБСЕ или ООН. Оставаться - значит постоянно жить в режиме ожидания новых провокаций и обострений.

Положение, как говорили классики, хуже унтер-офицерского. И даже хуже, чем у его жены. Впрочем, вариант есть. Например, любыми путями забрать Тенгиз под свой протекторат. Например, выкупить. По данным Нацбанка КР, "Внешний долг Казахстана перед Российской Федерацией по состоянию на 1 июля 2022 года составил 18,4 миллиарда долларов". Вполне можно простить половину. Вариантов, честно говоря, масса. Просто де-факто месторождение должно оказаться в российских руках. Тогда временно, но нефтяные киты угомонятся и будут, конечно, плести новые интриги. Но ситуация из острой стадии перейдет в хроническую. Что поддается уже терапевтическому лечению.

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