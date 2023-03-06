Турецкие страдания

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Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Нам бы их проблемы! В Турции шесть оппозиционных партий никак не могут договориться, кто этот рыцарь на белом коне, который будет достоин бросить вызов на предстоящих выборах товарищу Эрдогану. Как пелось в древней песенке: «Что б не пил, не курил и цветы всегда дарил». При условии, что выборы состоятся, конечно.

Нынешний президент Эрдоган устраивает практически всех на земном шарике. Кроме, пожалуй, каких-то там шведов или финнов, рвущихся в НАТО. По некоторым причинам, Турция против. Ну это, пожалуй, все недовольные Реджапом Ивановичем, как Эрдогана называют в России. Или Реджапом Майкловичем, как его кличут в вашингтонской цитадели зла.

Вот ведь человечище! Сумел воплотить в жизнь принцип Бориса Березовского: «Мне зонтик не нужен. Я между струйками пройду». Поэтому выбор спарринг-партнера для Эрдогана не просто показателен, это дело геополитическое, которое нельзя пускать на самотек. В этом уверены и в Москве, и в Вашингтоне, и в Пекине.

Если на ринг отправят лидера Народно-республиканской партии (СНР) Кемаля Кылычдароглу — это будет один сигнал. А если кого-то из сладкой парочки: мэра Анкары Яваша и мэра Стамбула Имамоглу — совершенно другой. Кылычдароглу, конечно, кемалист, что очень популярно в народе турецком, но как бы это помягче сказать? Харизмы что-ли маловато. Что-то в нем не хватает, и НРП, которую создал еще Кемаль Ататюрк постепенно падает вниз. Так что копия того Кемаля, Кемаль нынешний, неминуемо проиграет. И товарищ Эрдоган следующие пять переломных для всего мира лет, как Труффальдино из Бергамо будет слугой многих господ. Вернее, господа будут думать, что это слуга.

Совершенно иной посыл — поддержка кандидатур Яваша и, тем более, Имамоглу. Это реальные кандидатуры на борьбу. По последним соцопросам, Эрдоган имеет поддержку половины населения, оппозиция - примерно 40-43 процентов. И это не есть гуд для Москвы. Оппозиционеры, как это водится в нашем мире, и в Турции почему-то сторонники западного мира и либеральных ценностей. А так мы воюем с этим миром, то этих ребят вряд ли можно записать в друзья.

Плюнуть и забыть про страну янычар вряд ли получиться. Анкара научилась выжимать максимум политической и экономической прибыли от владения Босфором. Такой серьезный замок на нашем выходе в Средземье и входе в Черноморский район. Плюс Турция имеет на Черном море флот, который по оценкам экспертов, превосходит наш ЧФ только по огневой мощи почти в десять раз. Кстати, вероятно именно по этой причине, мы аккуратно продлеваем «зерновую сделку». Иначе, ее продлят другие, нас просто не спросясь.

Так что если сегодня турецкая оппозиция все-таки назовет своего кандидата, то курс Анкары на ближайшее время будет понятен. А Москве придется приспосабливаться. Впрочем, как обычно.

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