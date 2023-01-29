Абсолютная уверенность в собственном моральном превосходстве делает Америку и Европу слепыми​

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 января 2023, 10:13 Энцо Ригони

Сегодня на Западе существует парадокс, который парализует совесть Запада как раздирающее сомнение. С одной стороны, мы наблюдаем глубокую и сокрушительную самокритику всей западной традиции, проявляющуюся сегодня самым крайним образом в таких явлениях, как политкорректность и культура отмены, своего рода переоценка всех ценностей (хотя это не совсем то, что Ницше имел в виду). С другой стороны, эта склонность к самобичеванию прекрасно сочетается с абсолютной уверенностью в том, что сегодня Запад один стоит на правильной стороне истории. Как будто Запад решил искупить свои грехи и как можно больше унизиться, обмазаться грязью, а затем подняться как можно выше, при этом тайно восхищаясь собственным нравственным совершенством. Это не просто противостояние между правыми и левыми в обществе и политике. Чаще всего такого рода раздираемая совесть находится в одном человеке.

Западный человек твердо убежден, что никто не может понять современный мир - потенциально наилучший из всех возможных миров, единственный справедливый и разумный мир - лучше, чем сам Запад, потому что это Запад, который впервые в истории создал этот невероятно справедливый и разумный мир. Западный человек сегодня, каким бы образованным он ни был и каким бы гражданином мира себя не считал, в конечном счете глубоко убежден, что только на Западе есть истинная свобода и достоинство в человеческой жизни. Все новости и нарративы, которые западный обыватель воспринимает из остального мира, как бы призваны подтверждать это: в Китае и России страшная диктатура, в Индии и Африке абсолютная нищета, в Южной Америке люди убивают друг друга на улице за горсть долларов. Нравится ему это или нет и даже ему немного стыдно, но в таких условиях западный человек видит себя практически вынужденным признать свое превосходство, даже если не говорит об этом открыто и публично. При этом западный человек никогда не устает бесконечно заявлять о вере в универсальные ценности терпимости и открытости по отношению к другим культурам. Но все же он испытывает некое запретное, сладкое удовольствие, когда он видит себя настолько совершеннее других.

Таким образом, Запад оказывается в ловушке между осознанием собственного упадка (в конце концов, империи не вечны) и глубокой непоколебимой уверенностью в собственном превосходстве. Это, казалось бы, неразрешимое противоречие. Западный человек только и делает, что говорит о глобализации и мультилатерализме, но когда он видит, что превосходству Запада угрожает опасность, он может только указывать пальцем, обвиняя других. Запад не ищет диалога с другими державами, наоборот, уже открыто и активно говорит о том, как можно замедлить их развитие. Запад прекрасно понимает свои недостатки, но если кто-то другой осмеливается критиковать его за эти недостатки, допустим в России или Китае, это сразу же дискредитируется как «российская дезинформация» или «китайская пропаганда», включается механизм защиты, который часто выражается насмешкой и высокомерием. Никому нельзя критиковать Запад кроме самого Запада.

Многие в Европе и Америке прекрасно осведомлены о бедствиях и преступлениях, в которых участвовал Запад (в качестве самого свежего яркого примера можно привести войну в Ираке), но западная самокритика выглядит не очень конструктивной. Неважно, сколько миллионов смертей было, неважно, что война в Ираке закончилась относительно недавно и что эксперимент с иракской демократией оказался ничем иным, как провалом. Единственный урок, который Запад извлек из этого опыта, заключается в следующем: «Тогда мы ошиблись, на этот раз всё совершенно по-другому, мы изменились».

И поэтому сегодня не видно, по крайней мере среди элит, даже и тени сомнения и какой-либо самокритики по поводу войны на Украине, которую Запад раздул и сейчас поддерживает единодушно как никогда. Запад говорит о российском экспансионизме и уверяет, что ведет войну на Украине в защиту западных ценностей. Проблема Запада, по мнению некоторых, в том, что в последние годы он был слишком добрым и слишком пацифистским. И когда ты слишком добр, на тебя нападают, потому что в мире очень много плохих людей. Да, пол мира, кажется, знает об известном миролюбии Запада...

Кажется, что абсолютная уверенность в своем моральном превосходстве делает Америку и Европу слепыми. Когда кто-то осмеливается сказать, что за последние 30 лет не Россия проявляла экспансионизм и империализм, а Запад и его вооруженные силы подошли к границам России опасно близко, это сразу же отвергается с резким жестом нескрытого раздражения. На этом столь прославленные рациональность и объективность универсальных принципов Запада заканчиваются. Как говорится в великой книге, которую западная культура сегодня уже почти готова отменить: «Благими намерениями вымощена дорога в ад».

Мнения, высказываемые в данной рубрике, могут не совпадать с позицией редакции