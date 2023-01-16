Соловей-разбойник из Большого Серпухова

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16 января 2023, 08:38 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Вы когда-нибудь пробовали прочитать стенограмму выступления современных товарищей Огурцовых? Нет, не так. Вначале послушать их в прямом эфире, стереть слезу умиления, а уже опосля внимательно, с карандашом в руках, прочитать дословную стенограмму? Нет? Попробуйте! Весьма занимательно.

Нынешнее время востребовало начальников, которые говорят ни о чём. Слушаешь его - елей. Читаешь - тут должно быть неприличное слово. Пустота в речах, пустота в мыслях. Но гладко и красиво. А ещё гладко и красиво научились обходить так называемый глас народа, который Божий. Как говорил Ульянов-Крупский: "По форме все по закону, а по сути - преступление".

Как уже писали "АН" местечковое начальство славного города Серпухов решило расширить свой административный ресурс за счет месторождений близприлегающей "новой нефти", а именно научных городков Пущино и Протвино. То ли административный зуд тому виной, то ли сотни сотни миллиардов рублей, выделенных на их, а не серпуховское развитие. В общем, быстренько родился проект "Super Серпухов", в котором научным городкам отводилась роль переферийных районов славного града Серпухов. Заповедная земля переходила ему вместе с крепостными учеными.

Надо сказать, что наукограды это уникальное явление, доставшееся нам от советской науки. Целый городок ученых! Бриллиант. Так в состав научно-производственного комплекса Пущино входят 10 научно-исследовательских институтов РАН, 5 из которых объединены в Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук», Биотехнологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, филиал Российского биотехнологического университета и целый ряд биотехнологических производств. Протвино - один из ведущих научных центров России в области физики высоких энергий и физики частиц, в котором в 2021г. запущен проект по созданию уникального источника синхротронного излучения под названием «СИЛА».

Могу привести цитаты из Владимира Путина, Михаила Мишустина, Валентины Матвиенко, о важности сохранения наукоградов. Но зачем?! Главы этих городов: Воробьев из Пущино и Малкин из Протвино, наверняка их читали. Просто в силу привычки долгой службы. Посмотрите биографии тех, кого назначают руководить наукоградами, полюбопытствуйте.

И вот эти люди, которые еще недавно говорили что-то типа: "Служу закону, служу России!" организовали общественные слушания по добровольной сдаче полномочий в град Серпухов. Ну процедура дурацкая, в лихие 90-ые придуманная. Надо сделать. Сделали, как умели. На уровне ППС. Свезли за автобусах массовку, заняли ей зал, отвели минимум времени на процедуру, заняв большую часть на выступление начальников, в закрытом заседании быстро признали слушания состоявшимися. И аллес капут наукогородок.

Но вот проблемка. С пришедшего на общественные слушания гражданина берут паспортные данные, которые заносятся в учет. И проверить их, например, прокуратуре, работы на пару дней. Опросить - еще пару дней. И в конце недели после прокурорского рапорта, как минимум отставка. И причина есть проверить: видео, попавшее в сеть и в разрешённом ТГ, и в пока не запрещённом Ютубе. Как говорил мудрый Жванецкий: "Тщательнее надо, ребята, тщательнее!". Но не умеют.

И прокуратура у нас возбуждаться спешит избирательно. Вот здесь бы пригодились бы административный ресурс министра науки Фалькова или частные связи президента РАН Красникова. Но ни удалось найти ни полслова у обоих. Может быть плохо искал. Но, похоже, министр, выпутывается из скандалов со своими замами, а глава всех ученых осваивает сотни миллиардов на микроэлектронике. Некогда-съ.

Вероятно, и Пущино, и Протвино как наукоградам приговор уже вынесен. Статус останется, суть будет утрачена. С чем в историю войдут люди, которые "сожгли гимназии и упразднили науки"? С положительным сальдо - и это для них главное.

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