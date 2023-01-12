Илья Муромец, Большой Серпухов и технологический суверенитет

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 января 2023, 22:42 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Есть у нас такая семейная традиция: собраться вместе у телевизора и посмотреть по интернету доброе российское кино. Впадая в детство, часто смотрим сказки. Уж больно они далеки от кафкианской реальности, заполонившей старушку Землю. И добро там побеждает бабло.

Владимир Путин вновь, опять, в который раз был вынужден объяснять подчинённым банальные вещи: наука сегодня важнее всего! Если мы не добьемся технологического паритета с противником в новой холодной войне - нас сметут. И народ, и "слуг" его: министров, депутатов, глав муниципальных образований и прочее. Сметут вместе с "имуществом, нажитым законным путем" и записанным на жену, сестру и тещу.

И работы непочатый край. Согласно исследованию ВШЭ (похожие данные весной 2022 - го приводил и Минпромторг) результаты реализации политики импортозамещения с 2015 года провальные. Доля импортной продукции в сегменте станкостроения достигает 90%, в электронике — 85%, в программном обеспечении — 68%, в фармацевтике — 64,9%. Ни слова про микроэлектронику, так как без мата говорить просто не о чем.

Признаемся сами себе - просто и тупо догнать ведущие страны мира уже не удастся. Это будет гонка на велосипеде за скоростным поездом. Но впадать в уныние тяжкий грех. В научной среде есть такой неформальный термин: "кроличья нора". То есть, ты знаешь вход, знаешь, где выйдешь. Но вот каким путем пойдешь - загадка.

В приложении к научной и инженерной деятельности это задача с множеством известных, написанными уравнениями и формулами и, соответственно, известным ответом. И вот от тебя требуется решить задачу не тривиальным путем, а короче и красивее. Советская наука во многом работала именно так: при отсутствии материально-технической базы, как у западных коллег, наши находили решения совершенно другим способом.

У нас ныне, практически такая же ситуация. Проблема в том, что тогда наука была в фаворе, а сегодня в загоне. Ну это как альпийские луга, и заштатный колхоз с развалившейся фермой. Естественно и количество, и качество молока несколько различаются. Примеры? Их есть у меня. И много. Очень много!

Например, в Московской области худо, бедно, но под защитой охранного статуса жили восемь из тридцати наукоградов. Из них два Пущино и Протвино с какого-то перепуга, вдруг и зачем-то решили уничтожить вливанием в неизвестно кем придуманный проект большой Серпухов. Нет, начальству в г. Серпухов крепостных "крестьян", конечно, прибавится. Что есть гуд. Плюс научные заповедные места, которые можно прибрать к рукам и застроить коттеджами. Тоже плюс в карму. А если вспомнить, что правительство выделило несколько сот миллиардов рублей на развитие этих наукоградов, то вообще картина маслом сливочным, да с икоркой вырисовывается.

В общем, всё как всегда. Президент о критической необходимости развития российской науки, бояре же о животе своём. Президент о поддержке наукоградов, местная власть о том, как бы свой кусок урвать. Президент о технологическом суверенитете, а какой-то, прости господи, глава района с депутатами решает судьбу строительства крупнейшего в мире синхротрона для проведения фундаментальных исследований структуры материи! Какая уж ту "кроличья нора".

А причем тут Илья Муромец? А чёрт его знает. Только он тоже сидел на печи тридцать лет и три года, а потом, когда местные чиновники его достали до не могу, встал и пошёл! И так пошёл, что Соловей разбойник забыл, как свистеть. Пересмотрел сказок, вероятно, в которых добро побеждает бабло. Наяву то, всё наоборот.

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