Как связана платежная система PayPal и цензура в интернете

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31 декабря 2022, 17:17 Анатолий Гольдман,

Слияние корпораций с правительством США произошло довольно давно, достаточно вспомнить историю с “Твиттером”. Но, как правило, в это были вовлечены только социальные сети. Сейчас на Западе назревает новый скандал: платежная система блокировала пожертвования “неправильным”, по ее мнению, политическим организациям.

PayPal используется для осуществления платежей и переводов по всему миру. Это универсальный электронный кошелек, который можно пополнить из любой части мира, точнее, почти из любой. В России он прекратил свою работу еще в марте. Его используют для пожертвований. Например, оформить подписку на консервативный протрамповский “Rebelnews” можно именно с помощью этой платежной системы. Именно для таких “неугодных” СМИ “PayPal” ввел свои собственные санкции.

Американский “Fox News” опубликовал статью, в которой рассказал о блокировке пожертвований для консервативных ресурсов в США и в Англии. По их словам, PayPal без каких либо веских причин блокирует сборы: “Например, PayPal приостановила деятельность двух базирующихся в Великобритании организаций - Союза защиты свободы слова и новостной платформы Daily Sceptic, которая начала публиковать статьи с критикой карантина из-за COVID-19 в сентябре 2022 года, что лишило их доступа к финансированию”.

Но это не новость, еще в феврале 2019 года выходила статья, в которой “PayPal” уже обвиняли в цензуре после слов генерального директора компании. Он заявил, что они сотрудничают с крайне левой организацией под названием “Южный центр по борьбе с бедностью” (SPLC) для выявления и последующей блокировки аккаунтов. Тогда платежная система определила консервативные христианские организации как “экстремистские” и ограничила им доступ к системе.

На тот момент SPLC назвала “исламофобом” либерального деятеля Маджида Наваза, который в прошлом был радикальным исламистом. Однако впоследствии организация принесла свои извинения и выплатила компенсацию в 3 млн долларов Маджиду. Известный на западе обозреватель Марк Тейсен назвал SPLC “карикатурой на саму себя, называющей практически любого, кто не соответствует ее левой идеологии, "экстремистом" или "группой ненависти".

Но блокировки продолжились. Для общего понимания стоит сказать, что на Западе PayPal просто незаменим, это главный способ получения платежей для огромного количества организаций, поэтому блокировка счета означает фактическое банкротство: "Программное обеспечение PayPal было встроено во все наши платежные системы, поэтому внезапное закрытие наших аккаунтов стало реальной угрозой существованию".

Тоби Янг, член Союза свободы слова, рассказал, что аккаунт организации был заблокирован за нарушение “пользовательской политики”, но подробности платформа так и не предоставила. Сама Союз свободы не получал никаких предупреждений. Позднее PayPal аргументировал блокировку тем, что по Первой поправке он может ограничивать что угодно “по любой причине в любое время”.

Но и на этом история не заканчивается, а только становится более абсурдной. Платежный счет организации "Геи против грумеров", коалиции членов ЛГБТ, которые выступают против акцента на гендерной идентичности и сексуальной ориентации в образовании детей, тоже был заблокирован за все то же “нарушение пользовательских соглашений”. Никаких комментариев по этому поводу “PayPal” разумеется, не дал, но позже просто разблокировал счета.

Ничего нового в этой истории нет. Очевидно, платежная система выполняет политические заказы правительства или влиятельных людей, что вполне может быть одним и тем же. Блокировка счета, замораживающая средства организации, является отличным подспорьем к ее “уничтожению”, но ведь этого и добиваются власти.

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