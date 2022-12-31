Как энергетический кризис в Европе положил конец «зелёной» политике

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 декабря 2022, 15:58 Анатолий Гольдман,

Западные страны, еще так недавно одержимые проблемой изменения климата, резко свели свою риторику на нет. “Ветрянные мельницы” и солнечные панели оказались бесполезными, когда речь зашла об энергетической безопасности. Что же там происходит и как об этом нам рассказывают именитые западные издания?

Самой интересной в этом плане является статья “The New York Times”. В ней рассказывается небывалый для Запада сюжет, как простые немцы живут в условиях кризиса. Сюжет похож на какой-то пост-апокалипсис. Нам повествуют историю человека из центральной Германии, который “опасался полагаться на правительство”, и, как показала практика, был прав. С началом энергетического кризиса он убедился, что может обходиться без электричества и тепла целыми неделями: “Он наполнил свой чердак холодильниками для хранения продуктов, а также походной плитой, газовыми баллонами и оборудованием для солнечной энергии, чтобы поддерживать свет и оставаться на связи в Интернете. Другие отваживаются ежедневно купаться в холодных водах местного озера, отказываясь от горячего душа дома”. Можно задать логичный вопрос, а зачем вообще нужна была цивилизация, если можно жить вот так? Вероятно, только для изобретения солнечных панелей.

При этом правительство Германии не спешит успокаивать жителей или как-то менять свою внешнюю политику, вызвавшую массовое купание в водоемах в холодное время года. Вместо этого они публикуют списки предметов первой необходимости для подготовки к отключению электроэнергии или нормированию потребления природного газа. Сами немцы стараются взять ситуацию в свои руки: обшивают стену утеплителем и запасаются продуктами.

Потом в статье рассказывается история Лео Баумлера, живущего в Баварии. Он живет на частном участке, к которому прилагается лес. Днем он тратит время на то, чтобы срубить дерево и заготовить дрова. Для него ничего не изменилось, это его жизненная рутина: “В то время как тысячи людей по всей Германии вновь открыли закрытые камины и установили дровяные печи, чтобы избежать сжигания природного газа, который за последний год подорожал вдвое, Баумлер, как всегда, отапливает свои комнаты, кипятит воду для утреннего кофе и печет пиццу на своей дровяной печи”. Он рассказывает, что еще давным-давно его отец отказался проводить газовую систему центрального отопления в дом. Баумлер вспоминает, что на протяжении десятилетий природный газ был очень дешевым, поэтому большое количество немцев провели его в свои дома. Теперь настали тяжелые времена, но определенно не для него: “Поскольку я живу посреди леса в восточной Баварии, в окружении деревьев, - сказал он, - мне не нужно беспокоиться, что у меня кончатся дрова”.

Также в статье упоминаются и другие хитрые немцы, которые уже давно практикуют купание в водоемах вместо душа: “Грегор Ранц и его друзья не нуждались в поощрении. Каждое утро с 8 до 9 они встречаются, чтобы искупаться нагишом в озере в районе Ведемарк, к северу от Ганновера. Они проводят свой утренний ритуал задолго до энергетического кризиса — даже когда температура опускается ниже нуля”.

Еще два года назад такая статья была бы попросту немыслимой для западной прессы. Чтобы немцы рубили деревья? Использовали уголь вместо газа? Это же наносит огромный экологический вред природе. Но теперь это никого не беспокоит, повестка, спущенная сверху, заставила журналистов изменить свое мнение и закрыть глаза на такие вещи. Действительно, когда цены на продукты питания побьют все рекорды и немцы пойдут охотиться на животных — в этом не будет ничего критичного.

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