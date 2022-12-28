Аргументы Недели → Мнение 13+

28 декабря 2022, 11:36 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Нет, конечно, я прекрасно помню, что "нивы сжаты, рощи голы". Но так было раньше. Сегодня нивы голы круглый год, а рощи: "порубили все дубы на гробы". Собственно об этом вопиют опубликованные днями итоги микросельхозпереписи 2021 года. Итоги госведомства, между прочим, Росстата.

Если осилить все четыреста с лишним страниц текста с графиками и таблицами, то впечатление, надо сказать, двойственное. С одной стороны урожаи действительно растут, обеспеченность населения хлебом, зрелищами и некоторыми видами мяса колеблется в районе 146 знаменитых процентов. Но если покопаться в дьявольских деталях, то почему-то вдруг вспоминается детская книга Николая Носова про "Незнайку на Луне" и Общество гигантских растений. Перечитайте, не пожалеете.

Но к конкретике. На чем стоит русская деревня? На семейном крестьянском труде. Или по-научному - на личном подсобном хозяйстве. И вот что мы имеем: за минувшие 5 лет с прошлой переписи количество личных подсобных хозяйств уменьшилось на 362 500 единиц. То есть 362 500 семей перестали пахать свою землю, перестали сажать и убирать урожай. А так как другой работы на селе практически нет, то это значит, что люди либо умерли, либо не выдержали и уехали.

Нет людей - нет деревни. Кстати, по данным Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов, в России насчитывалось более 153 тысяч сельских населенных пунктов. Из них почти в 25 тысячах не было населения, в 35 тысячах деревень - по 10 человек и менее. Зато какое облегчение муниципальным властям! Можно безнаказанно не чистить дороги к мертвым деревням, сокращать/укрупнять фельдшерские пункты, закрывать школы. Экономика должна быть супер экономной!

Да, и 15 миллионов мигрантов есть куда заселять. Правда, землю они пахать не буду, не для этого ехали с солнечного многочисленного "тана".

Вопрос на засыпку. Если у вас будет выбор какую картошку купить: ровненькую, гладенькую или неказистую? Казалось бы ответ очевиден, но. Гладенькая выросла на огромном количестве удобрений и как дождями поливалась инсектицидами, попросту ядами от насекомых. Ешьте на здоровье.

А вот в ЛПХ на эти глупости просто денег нет. Поэтому вместо химудобрений - навоз и перегной, а колорадского жука собирают ручками, да сажают бархатцы, календулу и кориандр. До недавнего времени процентов семьдесят картофеля производили личные подсобные хозяйства. Ныне - чуть более 50 процентов. В 2010 году доля ЛПХ в общей сельхозпродукции составляла 48%, в 2016-м - 35%, в 2020-м - 26,6%.

И не надо говорить, что ЛПХ умирают естественным путем. Созданы все условия, чтобы мелкие производители не путались под ногами у социально близких агрохолдингов. А ведь "мелочь" вполне может давать до 90 процентов овощей и картофеля, стоит только наладить, а точнее возродить сельхозпотребкооперацию, которая закупала бы урожай у крестьян. Экологически, замечу, чистый урожай. А то как-то странно получается, тратим триллионы из бюджета на возрождение села, они попадают в агрохолдинги с кипрской регистрацией, а село то и вымирает.

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