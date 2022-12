В США слово «американец» теперь помечено как нежелательное

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2022, 15:50 Анатолий Гольдман,

Вам не привиделось, это более чем реально. Каждую неделю либо на американском, либо на европейском континенте происходит что-то связанное с неизменной борьбой за права национальных или сексуальных меньшинств. И каждый раз жертвой этой борьбы становится какая-то безобидная вещь. В нашем случае – это слово “американец”.

Стэнфордский университет пополнил свой “словарь вредного языка”. Среди них оказались следующие слова: “Дедушка, отважный и американец”. Университет не оставил без комментария эту новость и пояснил, что если слова попали в этот список, то это указывает на то, что они “эйджистские, колониалистские, культурно неприемлемые или гендерно основанные”, что бы это ни значило. Также было упомянуто, что эти слова приводят к “неточному языку”, “институционализированному расизму”, “насилию” и “ориентации на личность”. Если вы ничего не поняли, то все в порядке, вряд ли авторы словаря тоже что-то понимают.

Но что не так со словом “американец”? Все просто: “Термин часто относят только к людям из Соединенных Штатов, тем самым намекая на то, что США являются самой важной страной в Северной и Южной Америке (которая на самом деле состоит из 42 стран)”. Поэтому отныне университет рекомендует говорить: “Житель Соединенных Штатов”, так более инклюзивно.

Но “американцами” дело не обошлось, cлово “проститутка” теперь тоже в “словаре вредного языка”. Ее заменили на “персону, вовлеченную в сексуальную деятельность”, что бы это тоже ни значило.

Слово “храбрый” в американской культуре, оказывается, “увековечивает стереотип “благородного мужественного дикаря", приравнивая коренного мужчину [индейца] к тому, что он меньше, чем мужчина". Довольно сложно понять, что имели в виду составители словаря. Индейцы, коренной народ современной территории США, сначала был уничтожен в войнах с колонистами, а потом все резко начали беспокоиться о его процветании и его культурном наследии. Но слово “храбрый” все равно как-то слабо отсылает к индейцам или к кому-либо еще, это прилагательное, характеристика. Как прилагательное может унижать народ – не ясно.

Слово “дедушка” тоже теперь нежелательное и должно быть заменено на “наследство/наследие/устаревший”. Все потому, что это слово “уходит корнями в "дедушкину оговорку", принятую южными штатами для лишения чернокожих избирательных прав”. Выходит, что это слово все-таки принижает, но уже не коренной народ, а “завезенный”. Вместе с этим университет попросил не использовать выражение “Убить двух зайцев одним выстрелом”, или же “killing two birds with one stone” (“убить двух птиц одним камнем”), но пояснения, почему так не стоит делать – не дал. Побудем составителями словаря и подумаем, почему нам не стоит употреблять в своей речи этот фразеологизм. Возможно, это отсылает к истреблению воробьев в Китае в период правления Мао Цзэдуна и задевает чувства птиц, а может и вовсе пропагандирует насилие к птицам на почве “видовой” принадлежности.

Как бы то ни было, к маю Стэнфордский университет обещал полностью очистить свои интернет-площадки от этих слов, рекомендации для студентов уже вступили в силу. Словарь “Языка ненависти” будет и дальше увеличиваться, а порядочным “жителям Соединенных Штатов” стоит внимательно следить за его пополнением, от этого будет зависеть их репутация в обществе. Никто же не захочет дружить с “дикарем”, не знающим, что нельзя употреблять слово “дедушка” из-за его рабовладельческого “бекграунда”.

