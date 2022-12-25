Fox News про Зеленского: Этот гость все никак не уйдёт

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2022, 15:24 Анатолий Гольдман,

President Of Ukraine / https://www.globallookpress.com

Поездка президента Украины в Вашингтон была хоть и первой с 24 февраля, но взаимодействие, налаженное между двумя странами, длится довольно давно. Все это время финансовую и военную помощь США и не думало уменьшать, но у любой деятельности есть этапы подъёма и спада. Так стоит ли ожидать изменений американской политики в отношении Украины или нет?

В течение 2022 года конгресс США передал Украине 67 миллиардов долларов военной и экономической помощи. Чтобы было понятнее, это 4 триллиона рублей, военный бюджет нашей страны за 2020 год или 9,5 военных бюджетов Украины за 2021. Более того, это не окончательная сумма, во время визита Зеленского обсуждалось выделение еще 45 миллиардов долларов в новом бюджете, который должен принять Конгресс на этой неделе. Цифры поистине занимательные, но как же на них реагируют американские налогоплательщики, чьи деньги утекают в Восточную Европу уже довольно большой период времени.

Такер Карлсон, самый популярный телеведущий в США, в своем вечернем одноименном шоу от 21.12 пытается понять, какие же выгоды получают американцы от такой “добросердечной” помощи США Украине, но приходит к выводу, что их просто нет. Единственные победители – оборонные предприятия с их контрактами на поставку вооружений. Но это даже не самое главное. Такер не может понять, почему от его правительства кто-то настойчиво требует деньги: “Просто вспомнилось сегодня, когда президент Украины прибыл в Белый дом, одетый как менеджер стрип-клуба, и начал требовать деньги. Поразительно, его не выгнали! Вместо этого они ублажали каждый его каприз”. Такер говорит, что президент Украины – это гость, который все никак не может уйти. Чем больше Соединенные Штаты терпят его, тем больше он выдвигает требований.

Но одна часть выступления Зеленского оказалась наиболее интересной. Он сказал, что правительству США не стоит рассматривать помощь Украине как благотворительность: “Ваши деньги — это не благотворительность, это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом”, – сказал он. Такер не особо понимает, что происходит: “Лидер иностранного правительства, одетый в толстовку, заявляется в Конгресс Соединенных Штатов и начинает требовать деньги, а потом имеет наглость сказать сидящим там людям, которые дают ему новые десятки миллиардов долларов ваших денег, что это не благотворительность, это инвестиции. Да? Какова же отдача? И кстати, какой смысл в этом, какова тут цель, какова мотивация?” Но мотивации нет. У США нет обязательств перед Украиной, только политический интерес и необходимость противостояния с Россией, в которой кто-то теряет деньги, а кто-то и жизнь.

В выпуске от 23.12 Такер все же спрашивает: “Каковы условия инвестирования? Когда мы получим свои дивиденды?”, но этот вопрос, вероятно, так и останется без ответа. Позже он говорит, что у США кончаются деньги и это не запугивания государственным долгом, государство больше не может позаботиться о своих собственных жителях. 15 миллионов американцев потеряют свою медицинскую страховку, потому что правительство больше не может оплачивать их лечение. Другими словами, Украина важнее здоровья американцев.

Вероятно, новый пакет помощи Украине будет одобрен, ведь нет ничего, что могло бы заставить американский истеблишмент изменить свое решение. Пока американцы безропотно оплачивают все желания Владимира Зеленского, но сколько это еще будет длиться?

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