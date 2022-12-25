Нас «поставили на счётчик​»

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 декабря 2022, 11:58 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В семейные обязанности моей жены, в частности, входит снятие показаний электросчетчика. Рассчитать, написать бумажку и положить на компьютер. Мои обязанности: передать их бухгалтеру СНТ, получить квитанцию и оплатить. Делаем мы это 25 числа каждого месяца.

Сегодня все пошло не так. Жена сняла показания и начала их заносить в гросбух. Слышу бурчание: "Три тысячи киловатт!" А затем нецензурное: "Почти 17 тысяч рублей!" Думаю:" обсчиталась". Ан нет. По нынешним тарифам все правильно.

Мало замеченной прошла новость о том, что тарифы на проживание в этом военном году будут повышаться два раза. 1 июля и 1 декабря. Вроде как в следующем зато не будут, но это не точно. Малозамеченной прошла и новость, что повышаться они будут на уровень инфляции, в среднем на 9 процентов.

То как считается инфляция, мы говорить не будем. В России не важно, как голосуют, важно - кто считает голоса. Тоже самое и с инфляцией: важно какая она нужна на данном историческом этапе, такая она и будет нарисована. И законы экономики, которые гласят, что инфляция бывает только при наличии избыточной денежной массы при недостатке товаров тут совершенно не причем. Инфляция у нас хроническая как насморк. И политически мотивированная. Собственно также во всем, почему-то называемом "цивилизованном", мире. Хотя, это прямой госграбеж населения своих стран в угоду финансовому капиталу.

Зато узаконенная инфляция дает право безнаказанно повышать тарифы. Несмотря на объективную реальность. Вот, например, возьмем родную Московскую область. Понятно, что основную часть себестоимости выработки электроэнергии играет вид сжигаемого топлива. У нас это газ. Вот справка, прошу прощения, из Википедии: "По состоянию на начало 2021 года, на территории Московской области эксплуатировались 25 электростанций общей мощностью 5593,6 МВт. В их числе, одна гидроаккумулирующая электростанция — Загорская ГАЭС, 11 небольших гидроэлектростанций, крупнейшей из которых является Иваньковская ГЭС, и 13 тепловых электростанций — ТЭЦ-6, ТЭЦ-17, ТЭЦ-22, ТЭЦ-27, ТЭЦ-29, ТЭЦ-30, ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона, Шатурская ГРЭС, Щёлковская ГТ ТЭЦ, ТЭЦ АО «Воскресенские минеральные удобрения», ТЭЦ АО «Москокс», ТЭЦ ООО «Энергоцентр», ГПУ ТЭЦ Энергорайона Томилино".

Понятно, что большую часть дают ТЭЦ. В России, что проблемы с газом? У нас его не хватает и мы импортируем его из Китая? По 1200 долларов за тысячу кубов? Наоборот ведь. Гоним его в Китай, по "Силе Сибири"- с чудовищным дисконтом. Лишь бы купили! Зато внутри страны, повышаем цены для простого трудового народа, который и так едва сводит конец с концом.

Может быть, народным избранникам, стоит задуматься о том, что параллельно с бюджетом, в котором заложены цифры выдуманной инфляции принимать закон о неукоснительном повышении зарплат всем работающим россиянам. Причем, вне зависимости от форм собственности работодателя: ИП, ООО, АО или государство. Просто изволь индексировать договор.

А иначе - смотри заголовок. Ибо последствия фразы: "У них нет хлеба? Пусть едят пирожные!" - сегодня актуальны как никогда.

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