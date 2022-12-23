Шерше ля фам по-афгански​

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 декабря 2022, 08:35 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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Нет, что ни говори, а запрещённые в России талибы* молодцы и вообще прогрессисты! Вот поэтому их и запрещают, дабы не показывали всему миру дорогу в светлое будущее. "Что за чушь несет автор?" - спросит разгневанный российский телезритель со сложившейся картинкой мирового устройства. А вот и не чушь!

Не испорченные феминизмом, фанатичные афганские власти постановлением партии и правительства взяли и запретили высшее образование, для "сосудов иблиса", женщин то есть. Теперь им запрещено посещать университеты, как ранее было запрещено посещать среднюю школу.

По мнению запрещённых талибов, это окажет положительное влияние на самих девушек: "многие знания - многие печали" и на окружающее молодое мужское население: "нет тела - нет соблазна". Молодые студиозы, не отвлекаясь на возрастные глупости, будут грызть гранит науки и Корана с удвоенной силой. И в этом есть зерно истины.

Вспомните себя в этом возрасте! Что было важнее: залезть по пожарной лестнице на пятый этаж в общагу к медичкам или зубрить диалектику марксизма-ленинизма, базис и надстройку, "нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист ради трехсотпроцентной прибыли"? Конечно, медички были гораздо занимательней! И в результате, всю страну (великую страну!) и пролазили по бабам...

Многие народы инстинктивно понимали, что образованная женщина - враг номер один! Это сейчас, когда эти существа с другой планеты (как и кошки) захватили власть на Земле, бесполые мужики что-то там блеют про гендерное равенство, про все люди братья, а женщины - сестры, про чернокожую одноногую лесбиянку на посту президента США. А раньше, тогда, когда трава была зеленее, небо (слышите: только небо!) голубее, а в Испании горели костры инквизиции, у каждого народа была твердая аргументация недообразования женского пола.

Например, каждый немецкий мальчик, будущий зольдатен унтер официрен, с молоком кормилицы впитывал классическое "die Küche, die Kirche, die Kinder". И где в этом логичном стройном ряду Hochschulbildung? Хотя оно и существительное женского рода. Про французские сherchez la femme во всех грехах или "все болезни от нервов и только ЗППП от любви" знает каждый колониальный африканец. И даже в Китае есть поговорка: "проще договориться с мертвой обезьяной, чем с женой, закончившей Шаолинь". Ну или что-то в этом духе, но очень близкое по смыслу.

Кстати, в отличие от сдавшихся феминизму современных западных политиков, российские настоящие мидовские мужики подсознательно или осознано следуют канонам неумирающего Домостроя и прекрасно понимают афганских товарищей. Как писали СМИ, ещё в начале весны "талибы* запрещённые" передали в наше посольство письмо - запрет на обучение афганских див в российских университетах по квотам. Нет, в принципе учиться можно, но только если диву сопровождает родственник мужского пола и, желательно, с автоматом Калашникова. Говорят, что ни одного женского квотоместа в этом году и не выделили. Хотя может и врут.

Так что не спешите осуждать "учеников" - они зовут нас вперёд. К истокам!

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