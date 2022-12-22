Марс затаился

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 декабря 2022, 09:20 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Почти семьдесят лет минуло с одного из главных советских вопросов, заданных, как и положено, важнейшим из искусств: "Есть ли жизнь на Марсе?" В дикие капиталистические 90-ые ответ, казалось бы прозвучал: "Нет жизни даже за МКАДом, поэтому финансирование марсианских глупостей заканчиваем". Однако в период вставания с колен началось небольшое финансирование марсианских программ и кратно выросли здоровые амбиции отечественных марсоведов. Правда, после событий февраля, похоже они так и останутся амбициями.

Между тем, марсианская мысль на оставшихся 5/6 земной поверхности суши (Россия, как известно, занимает 1/6 ) продолжает кипеть и бить ключом. Марсоходы бороздят, спутники облетают, ретрансляторы передают, естественный интеллект, то есть, человек разумный выдвигает теории.

Например, планетарные геофизики Адриан Броке и Джеффри Эндрюс-Ханна из Аризонского университета считают, что гипотеза о геологической смерти Марса сильно преувеличена. По их мнению, внутренняя часть Марса сегодня геодинамически активна, и марсианский вулканизм был вызван мантийными плюмами, возникшими в результате формирования вулканических провинций Гесперии.

Мол, и спутниковые фотографии выявили свидетельства вулканических поверхностных отложений возрастом 50 000 лет в системе трещин Cerberus Fossae. А посадочный модуль Mars InSight, наблюдающий за недрами Красной планеты с ноября 2018 года, обнаружил значительную продолжающуюся сейсмическую активность, свидетельствующую о вулканизме. Грубо говоря, марсианский котел внутри ещё клокочет.

Но что это даёт прогрессивному человечеству? Что это означает для нашего счастья и процветания? Во-первых: "знание - сила", что Марс станет третьей планетой Солнечной системы с активностью мантийного плюма, присоединившись к Земле и Венере. Во-вторых: если печка ещё горит, то спрятанные внутри планеты озера, в частности, уже открытое около Южного полюса, вполне может быть не замерзающим. А это, в свою очередь, может означать эпохальное событие: местные марсианские микробы спрятались в его глубинах. А если есть микробы, то есть и жизнь! Ну или когда-нибудь будет.

Кстати, попробовать поймать этих микробов могла бы совместная европейско-российская марсоэкспедиция "Экзо Марс". С намеченным на прошедший сентябрь стартом. Однако европейские ученые наступили на горло и своей, и нашей марсианской песне из-за известных событий. Миссия признана пока невыполнимой, микробы могут спать спокойно.

А простым землянам остаётся пересмотреть в преддверии праздника и обращения президента, "Карнавальную ночь" и воплотить в жизнь главный астрономический девиз: "Товарищи! Прошу всех взглянуть на небо! Снизу звёздочки кажутся маленькие-маленькие. Но, стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооружённым глазом, то мы уже видим две звёздочки, три звёздочки, четыре звёздочки... Лучше всего, конечно, пять звёздочек". Аминь!

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