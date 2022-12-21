Нацарапали на дело

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 декабря 2022, 18:41 Сергей ИВАНОВ

По итогам двух лет безуспешных попыток оспорить в судах результаты торгов по делу о банкротстве ОАО «Сибцветметниипроект» акционеры решили действовать иначе: инициировали возбуждение уголовного дела в отношении конкурсного управляющего. Якобы он, злоупотребляя должностными полномочиями, вступил в сговор с мажоритарным кредитором и обеспечил ему быструю и дешевую победу в торгах. Материалы уголовного дела легли в основу позиции акционеров в арбитражном суде. Хоть суд и отменил торги, но сделал это не по основаниям уголовного дела, а лишь по формальным недостаткам. Отстраненный от работы арбитражный управляющий считает, что речь идет о коррупционной составляющей уголовного давления.

Все ли средства хороши?

Историю банкротства ОАО «Сибцветметниипроекта» мы рассказывали в материале «Институт меняют по рублю» .Так в 2008 году компания заключила с ООО «ОзГОК» договор генерального подряда на проектирование строительства Озерного горно-обогатительного комбината в Бурятии. Проектный институт получил от заказчика аванс в размере более 450 миллионов рублей, но работы до конца не довел. Компания «ОзГОК» обратилась в Арбитражного суда Республики Бурятия и взыскала неотработанный аванс в размере 155,9 млн рублей. Получить деньги от должника никак не удавалось, а в 2014 году компания «КрасТехНед», в руководстве которого находятся лица, связанные с акционерами проектного института, подала иск о несостоятельности ОАО «Сибцветметниипроект». В 2016 году компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Задолженность «Сибцветметниипроекта» и проценты перед ООО «ОзГОК» в общей сумме 168 млн рублей были внесены в реестр кредиторов должника. После того, как в 2020 году активы предприятия через электронную торговую площадку были реализованы за 180 миллионов рублей компании ООО «Рост», акционеры активизировались и четыре раза пытались оспорить в Арбитражном суде результаты торгов. И имели на это полное право. Ведь процедура банкротства имеет публично-правовой характер, вся информация публикуется на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве и каждое действие арбитражного управляющего и акционеры, и кредиторы вольны оспаривать.

Увы, но суд не находил доводы заявителей убедительными и отказывал в удовлетворении их требований. Видимо это и привело к внезапному появлению уголовного дела в отношении арбитражного управляющего Сергея Михеева. Обстоятельства возбуждения дела – время, основания, статья – вызвали и у самого Михеева, и у победителей торгов, и у мажоритарного кредитора подозрения в коррупционной договоренности между должниками и представителями правоохранительных структур.

Отметим, уголовное дело было возбуждено через два года после проведения торгов. Вопрос: если акционеры усмотрели в произошедшем какой-то уголовный состав, то почему не обратились в правоохранительные органы сразу после проведения торгов? Уж не потому ли, что исчерпали все возможности в гражданском порядке?

Шесть лет акционеры проектного института не горели желанием расплачиваться с кредиторами. И вообще скорее всего не собирались этого делать, раз через аффилированных лиц участвовали в торгах и планировали выкупить за минимальные деньги имущественный комплекс института, состоящий из земельного участка и 13 зданий, а на выходе остаться владельцами своего же имущества за сумму, не соотносимую с суммой задолженности. Можно понять их огорчение, когда на электронных торгах победу одержала не аффилированная им компания, а ООО «Рост».

Свое несогласие с результатами акционеры стали выражать судебными исками, которые поступали в арбитраж от лица различных кредиторов, которых не устраивало, что имущественный комплекс был реализован единым лотом и по завышенной цене, ущемляя тем самым интересы других участников торгов.

Как указывает в своей жалобе компания «Рост», после победы в торгах ее представители четыре раза участвовали в судебных заседаниях в качестве третьих лиц, где предметом спора являлось признание торгов недействительными. Суды проверили все доводы и основания каждого заявителя, но нарушений не нашли. В признании торгов недействительными во всех случаях было отказано. Судебные акты вступили в законную силу. Данные судебные акты имеются в распоряжении нашей редакции.

Вот, что пишут в своей жалобе на возбуждение уголовного дела представители кредитора ООО «ОзГОК»:

«Проиграв все судебные споры в Арбитражном суде Красноярского края и последующих инстанциях, Южанников А.Ю. и основные акционеры банкротного предприятия, предприняли попытку выкупить имущественный комплекс ОАО «Сибцветметниипроект» на проведенных в августе 2020 года торгах, по цене не соответствующей его реальной стоимости (заниженной цене). На тот период времени продажа имущественного комплекса единым лотом их полностью устраивала, поскольку никто из акционеров общества не оспаривал в судебном порядке положение о продаже имущества. Однако вопреки интересам и целям вышеуказанных лиц имущество ОАО «Сибцветметниипроект» было реализовано в форме проведения электронных торгов и соответственно было приобретено покупателем, предложившим наибольшую (в данном случае рыночную) цену».

Спасительная соломинка УК

Сама логика происходящего указывает на то, что у несогласных с результатами торгов лиц не осталось никаких способов добиться своих целей, кроме как пойти на крайние меры. Излюбленная крайняя мера в гражданских и арбитражных спорах – это обнаружение уголовного состава в действиях неугодной стороны. Получилось так, что за полтора месяца до начала рассмотрения по существу заявления акционера Неделина С.Н. в Арбитражном суде Красноярского края заместитель начальника следственной части ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник юстиции Чикирда С.В. по заявлению акционера Южанникова А.Ю. возбудила уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями против арбитражного управляющего Сергея Михеева. По версии следствия, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, Михеев использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и извлек выгоды и преимущество для мажоритарного конкурсного кредитора, чем нарушил права и интересы акционеров.

Как мы писали в материале «Институт меняют по рублю», судебными актами подтверждается, что потерпевший по уголовному делу –бывший генеральный директор Южанников, действия которого могли поспособствовать доведению предприятия до банкротства, выводил денежные средства из компании. Возникает резонный вопрос о том, можно ли его самого считать по отношению к должнику, к компании добросовестным акционером. Сделать такое лицо потерпевшим – надо постараться!

В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении арбитражного управляющего и в заявлении С.Н. Неделина о признании торгов недействительными прописаны одни и те же основания, они словно дословно скопированы, а это может свидетельствовать о том, что уголовное дело возбуждено исключительно с целью оспорить результаты проведенных торгов, поскольку иного способа у оппонентов уже нет.

Примечательно, что материалы доследственной проверки приобщены к материалам арбитражного дела, являются основой позиции акционеров, показательно используются в суде. В выборочных фрагментах рабочей переписки Михеева между управляющим, кредиторами и оценщиком правоохранители увидели некий сговор, содержащий состав преступления по статье 201 УК РФ. Представители ООО «Рост» и подозреваемый Михеев в свою очередь считают основания для возбуждения уголовного дела надуманными и необоснованными, а появление дела накануне судебного разбирательства – умышленным. Интересно, что впоследствии торги были отменены судебной инстанцией далеко не по основаниям, которые указывали истцы, акцентирующие внимание фемиды на уголовном деле, а лишь по формальным признакам – неполноте информации в размещенной публикации о проведении торгов. Казалось бы, при чем здесь тогда уголовное дело, если суд не видит никакого сговора, а тем более вины арбитражного управляющего в том, что торги выиграла фирма «Рост»?

В своей жалобе на имя начальника Следственного департамента Министерства внутренних дел Российской Федерации С.Н. Лебедева адвокат Сергея Михеева пишет, что на протяжении трех месяцев с момента вынесения арбитражным судом решения об отмене торгов до апелляционного обжалования следствие по его делу почему-то не проводило никаких проверочных мероприятий, и лишь накануне апелляции в Москву из Красноярска лично прибыла замначальника ГСУ Чикирда С.В. и стала активно проводить следственные действия.

Здесь следует сделать отступление. Вообще-то руководителю такого уровня не совсем по рангу лично проводить следственные действия – у него ведь в подчинении целый Красноярский край. Интересно, почему после того, как возбужденное Чикирдой дело против Михеева было передано следователю Харченко, а та очень быстро от него открестилась? И почему снова попало в руки заместительнице начальника краевого ГСУ Руслана Северина? И почему Чикирда не смогла или не захотела делегировать дальние командировки кому-то из своих подчиненных? Ведь на деле уголовный состав в банкротной истории ОАО «Сибцветметниипроекта» не стоит и ломанного гроша… Дело возбуждено в отсутствии ущерба. Без этого ущерба статья 201 УК РФ не имеет судебной перспективы. С учетом того, что суд признал торги недействительными, ущерб у акционеров вообще отсутствует. И несмотря на этот нонсенс, правоохранители продолжают расследовать дело, и, как заявляет Михеев, оказывать давление…

Под давлением

«Следователь в ходе следственных действий ведет себя грубо, задает вопросы, которые уже были предметом рассмотрения в суде, выясняет позицию сторон на стадии обжалования, тем самым показывая свою заинтересованность в исходе спора в Арбитражном суде, - говорится в жалобе адвоката Сергея Михеева. - 26 ноября 2022 года вышеуказанное должностное лицо, в мое отсутствие, пыталось провести обыск по моему месту жительства, достоверно зная, что арбитражным управляющим ОАО «Сибцветметниипроект» с августа месяца 2022 года я не являюсь, и все имеющиеся у меня документы по данной процедуре, переданы мной вновь назначенному судом арбитражному управляющему».

Словно в подтверждение тому, что в уголовном деле заинтересованы больше заявители, чем органы правопорядка, на почту помощницы арбитражного управляющего с официального почтового ящика МВД поступил файл со списком вопросов, на которые она обязана ответить следователю. Дело в том, что вопросы составлены по-обывательски эмоционально, некорректно: «Что ЕЙ известно о взаимоотношениях…?», «…РОСТ такой молодец за короткий срок смог ввести в эксплуатацию», «Чего так торопились продать то…?», «…Сучков вообще должен был сидеть и молчать или нет…». Некоторые из вопросов касаются таких тем, о которые следователь МВД знать не мог, потому что не является участником спора, а сами вопросы к материалам дела не относятся. Не нам судить, но в данных вопросах проглядывает чье-то очень эмоциональное мнение.

Адвокат Сергея Михеева также указывает на то, что дело возбуждено по 201 статье УК РФ, которая не имеет отношения к деятельности арбитражного управляющего, а подразумевает ответственность руководителя действующей организации. Для арбитражных управляющих в случае совершения преступления существуют специализированные составы - 195, 196, 197 УК РФ, где субъектом действительно является арбитражный управляющий и его неправомерные действия при процедуре банкротства. Скорее всего, следствие воспользовалось 201 УК РФ в связи с тем, что по «банкротным» статьям истек срок давности.

Пока кредиторы направляют многочисленные жалобы в надзорные инстанции и получают отписки, наступательная позиция акционеров ОАО «Сибцветметниипроекта» лишь усугубляется. К ответственности пытаются привлечь даже нового арбитражного управляющего, который хоть и назначен судом, и не имеет никакого отношения к делу, однако плох уже тем, что состоит с Михеевым в одном СРО.

Акционеры мало того, что просили арбитраж признать торги недействительными, но и хотели объявить одностороннюю реституцию. Как раз-таки реституция может являться целью возбужденного уголовного дела, поскольку подразумевает возврат имущества акционерам, списание долгов перед кредиторами и невозврат заплаченных денег победителям торгов. А это 180 миллионов рублей. Арбитражный суд реституцию не применил, но заявители продолжают просить ее уже в апелляции. Иначе говоря, должники желают не только ничего не потерять от банкротства, но и вернуть все свое имущество и, грубо говоря, конфисковать чужие деньги.

Между тем, кредиторы устают считать количество признаков коррупционности в действиях оппонентов. Материалы доследственной проверки с лёгкостью попали в арбитражное дело! Расследованием занимается не простой следователь, а начальник всех следователей МВД региона! Дело возбуждено через два года после проведения торгов! Потерпевшим является лицо, которое, возможно, виновно в доведении предприятие до банкротства! Ни одно из многочисленных заявлений Сергея Михеева о возможных преступлениях акционеров банкротного предприятия не увенчалось уголовным делом!

Сейчас борьба в судах продолжается. А мы продолжаем следить за ситуацией.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные и надзорные органы Красноярского края для правовой оценки изложенной информации и принятия по необходимости соответствующего процессуального решения.

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